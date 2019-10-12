Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İHA

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklanırken, aynı suçtan mahkemeye ifade veren 2 kardeş ise serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklanırken, aynı suçtan mahkemeye ifade veren 2 kardeş ise serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Ş.Ç. ile kardeşi K.Ç.'yi 497 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Söz konusu kardeşlere uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.K. de kendisine ait iş yerinde yaşları 18'den küçük 2 kardeşiyle birlikte 2 paket halinde 125,50 gram bonzai ile yakalandı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuklar hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Ş.Ç. ve K.Ç. kardeşler ile Y.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Ş.Ç. ve K.Ç. kardeşler ise mahkemece serbest bırakıldı.

SAMSUN

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:11
  • GÜNEŞ 06:35
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu
Balkan Türkleri kültürlerini sergiledi Unutulmaya yüz tutmuş Balkan lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Balkan Türkleri kültürlerini sergiledi Unutulmaya yüz ...
Özhaseki: “Şehirlerimiz depreme hazırlıklı değil" AK Parti Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı Samsun’da yapıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: “Bir taraftan kimliksiz, bir taraftan da sağlıksız şehirlere sahibiz” "Deprem ülkesiyiz. Son 100 yılda 6 ve üzerinde tam 56 deprem oldu. Ölen insan sayımız da 81 bin 630. Topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesinde. Nüfuzumuzun yüzde 71’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Böyle bir ülkeyiz ama şehirlerimiz depreme hazırlıklı değil"
YEREL HABERLER Özhaseki: “Şehirlerimiz depreme hazırlıklı değil" AK ...
Özhaseki: Trump geldi, senelerdir inandıramadığımız ne varsa aşikar oldu
YEREL HABERLER Özhaseki: Trump geldi, senelerdir inandıramadığımız ...
Geleceği Yazınlar Kadınlar Projesi sona erdi
YEREL HABERLER Geleceği Yazınlar Kadınlar Projesi sona erdi
Dr. Başar: “Romatoid artrit zamanında tedavi edilmezse, kalbi, akciğerleri ve böbrekleri de etkileyebilir”
YEREL HABERLER Dr. Başar: “Romatoid artrit zamanında tedavi ...
“Yardımsever olmak kanımızda var” Piazza ziyaretçileri “kan bağışında” buluşuyor
YEREL HABERLER “Yardımsever olmak kanımızda var” Piazza ...
Baba-kız doktorlar aynı hastanede şifa dağıtıyor Mesleğe yeni başlayan genç doktorun en büyük destekçisi meslektaşı babası
YEREL HABERLER Baba-kız doktorlar aynı hastanede şifa ...
130 yıllık saat kurtarıldı 15 yıl aradan sonra tekrar çalıştırıldı Artık günde iki kere değil tüm zamanı doğru gösterecek
YEREL HABERLER 130 yıllık saat kurtarıldı 15 yıl aradan sonra tekrar ...
Bisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulundu
YEREL HABERLER Bisikletiyle gezmeye çıkan Mehmet Çınar, ölü bulundu
Sahilde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Sahilde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ...
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 15'er yıl hapis
Eşini bıçakla yaralayan kocanın yargılamasına devam edildi
YEREL HABERLER Eşini bıçakla yaralayan kocanın yargılamasına devam ...
Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tefeci operasyonu zanlısı 3 kişi tutuklandı
Artritin belirtileri ağrı, şişlik ve kızarıklık
YEREL HABERLER Artritin belirtileri ağrı, şişlik ve kızarıklık
SAMULAŞ’a ek 20 milyon TL sermaye artışı komisyondan geçti
YEREL HABERLER SAMULAŞ’a ek 20 milyon TL sermaye artışı komisyondan ...
14 yükümlüye sertifika
YEREL HABERLER 14 yükümlüye sertifika
Çarşamba’da fuhuş çetesi çökertildi Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Çarşamba’da fuhuş çetesi çökertildi Gözaltına alınan ...
Özdemir: “Havza Karadeniz’in giriş kapısı” Başkanı Özdemir, üç kaymakamı ağırladı
YEREL HABERLER Özdemir: “Havza Karadeniz’in giriş kapısı” Başkanı ...
Elle meme muayenesi şart Doç. Dr. Karabıçak: “Tüm kadınlar 20 yaşından sonra kendi kendilerine meme muayenesi yapmalı”
YEREL HABERLER Elle meme muayenesi şart Doç. Dr. Karabıçak: “Tüm ...
Başkan Demirtaş: “Amacımız ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir konuma getirmek”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Amacımız ilçemizi daha modern ve ...
Kızılırmak Deltası'nda 'daimi' hazırlık Başkan Demir: "Kızılırmak Deltası'nın UNESCO tarafından daimi listeye alınması için çalışmalarımız devam ediyor"
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'nda 'daimi' hazırlık Başkan Demir: ...
Bafra'da eğitime yeni yuva Vali Kaymak:"Samsun’da ikili eğitimi bu sene bitiriyoruz"
YEREL HABERLER Bafra'da eğitime yeni yuva Vali Kaymak:"Samsun’da ...
Biyokütleden enerji üretiminde Türkiye’nin yeri Dünyada 122 GW biyokütle enerji üretilirken, Türkiye’de bu miktar ancak 0.63’e ulaşabildi Avrupa’da tarımsal atık kullanımından dolayı biyo-kütle enerji santralleri çiftçiler tarafından destekleniyor
YEREL HABERLER Biyokütleden enerji üretiminde Türkiye’nin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X