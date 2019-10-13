Meme kanserinde erken tanı hayati önem taşıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Özlem Karaca Ocak, meme kanserinde erken tanı koymanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri “Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında her yıl olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek hastalık hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturuyor. Bu kapsamda konuşan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Özlem Karaca Ocak, “Meme Kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Bayanların; 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmasını öneriyoruz" dedi.

Erken tanının hastalıkta büyük önem taşıdığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Özlem Karaca Ocak, şunları söyledi:

“Meme dokusundaki hücrelerden gelişen meme kanseri, kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Yaşam boyunca 8 kadından birinde görülme riski vardır. En sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan duktal kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan lobüler kanserler de sık görülür. Ailesel geçişli, meme kanseri oluşumunda genetik değişiklikler çok önemlidir. Genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Meme kanserinin en sık rastlanan belirtileri; memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Daha nadir olarak ta memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Erken evrede meme kanserleri ileri dönemlere gelene kadar belirgin bir belirti vermeyebilir. Meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Bunun için bayanların 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmanız önerilir.”

SAMSUN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

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