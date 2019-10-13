Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'da silahlı saldırıyla uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde saat 14.45'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan C.A. (25) yaralandı. Polis aracıyla özel bir hastaneye kaldırılan C.A. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.S. ise kaçtı. Saldırıda yaralanan C.A.'nın aynı yerde bir süre önce de kardeşinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

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