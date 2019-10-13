TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - Kırklarelispor: 0

– TFF 2. Lig 8. hafta müsabakasında Samsunspor, Kırklarelispor’u 40 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Sefa Özcan xx, Okan Akbal xx
Samsunspor: Nurullah xx, Caner xxx(Onur dk. 83 ?), Yalçın xx, Erkam xx, Ramazan xx, Guido xxx (Samet Asatekin dk. 65 x), Oğuz xx, Ferhat xx, Enes xxx, Gökhan Alsan xx (Samed Hakan dk. 73 x), Atabey xxx
Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, Davut xx, Müslüm x, İbrahim Sürgülü x, Serkan Sözmen x, Caner x, Emre Keleşoğlu x (Yüksel dk. 77 x), Umut x, Mert Sinan x, Enis x (Burak dk. 55 x), Malik x (Muhammet Beşir dk. 69 x)
Goller: Guido (dk. 40), Enes (dk. 42), Atabey (dk. 63), (Caner dk. 70) (Yılport Samsunspor)
Sarı Kartlar: Guido, Erkam, İrfan Buz (T. Direktör) (Yılport Samsunspor), Müslüm, Vehbi Bulgurlu (T. Direktör) (Kırklarelispor)
SAMSUN
13 Ekim 2019 Pazar
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