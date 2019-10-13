Yılport Samsunspor - Kırklarelispor: 4-0

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YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Caner Arıcı (Dk. 83 Onur), Yalçın, Guido (Dk. 66 Samet Asatekin), Oğuz, Ramazan, Gökhan Alsan (Dk. 73 Samed Hakan Kılıç), Ferhat, Enes İslam, Erkam, Atabey

KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, Caner Koca, İbrahim, Emre (Dk. 77 Yüksel), Malik (Dk. 69 Muhammet Beşir), Umut, Mert Sinan, Serkan, Enis

GOLLER: Dk. 41 Guido, Dk. 43 Enes İslam, Dk. 63 Atabey, Dk. 70 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Caner Arıcı. Erkam, İrfan Buz (Yılport Samsunspor) Müslüm Aydoğan, Vehbi Haluk Bulgurlu (Kırklarelispor)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup 8´inci hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kırklarelispor´u 4-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13´üncü dakikada Ramazan´ın kullandığı köşe vuruşunda topun gelişine vuran Oğuz´un şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

16´ncı dakikada Gökhan Alsan´ın pasıyla buluşan Enes´in ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci İbrahim son anda kornere çıkarttı.

27´nci dakikada Oğuz´un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Atabey´in kafa vuruşunda top kaleci İbrahim´de kaldı.

41´inci dakikada Caner Arıcı´nın ceza sahasına yaptığı ortada Yalçın´ın kafayla indirdiği topla buluşan Guido´nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43´üncü dakikada Oğuz´un ara pasıyla buluşan Enes İslam kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0.

60´ıncı dakikada Guido´nun pasıyla buluşan Atabey´in ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu Kırklarelispor defansı uzaklaştırdı.

63´üncü dakikada Enes İslam´ın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Atabey´in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

70´inci dakikada Atabey´in yerden pasıyla buluşan Caner Arıcı´nın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0.

SAMSUN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 18:06

YATSI 19:25

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