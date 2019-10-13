Yılport Samsunspor - Kırklarelispor maçının ardından

– TFF 2. Lig 8. hafta müsabakasında karşılaşan Samsunspor ve Kırklarelispor maçının ardından her 2 takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi.

Samsunspor ile Kırklarelispor 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştılar. 40 ev sahibi takımın üstünlüğü ile biten karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan 2 teknik adam, mücadeleyi değerlendirdi.

40 kazandıkları Kırklarelispor maçı için mutlu olduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “2 hafta üst üste puan kaybettik. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Kubilay ve Bahattin benim kararım neticesinde kadroya alınmadı. Üst yönetimin kararı değil. Ben sportif olarak bu maçın kadrosuna almadım. Sürekli bir kadro dışı söz konusu değil. Takımla antrenmana çıktılar. Bundan sonra da takımla çalışacaklar. Benim tasarrufum ile bu maçın 18’ine alınmadılar. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Farklı bir mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını vurgulayan Kırklarelispor Teknik Direktörü Vehbi Bulgurlu, “Farklı bir mağlubiyet aldık. İlk yediğimiz gol kesinlikle yüzde 100 ofsayttı. Hakem hatası yüzünden 10 yenik duruma düştük. Bu moral bozukluğuyla da 2’inci golü yedik. İlk yarıyı 20 geride kapatınca maçı çevirmek çok zorlaştı. Yenildiğimiz için üzgünüz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlara bakım, puanlar toplamaya çalışacağız” diye konuştu.

SAMSUN 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:12

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