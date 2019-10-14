11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Bu yıl 11.’si düzenlenecek olan “Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” 1618 Ekim tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde yapılacak.

Sempozyuma, Türk Cumhuriyetlerinden ve birçok farklı ülkeden 300 katılımcı iştirak edecek. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919’un 100. yılı münasebetiyle ayrı bir önemi bulunan sempozyum, OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Şen başkanlığında ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır’ın yardımcılığında hazırlandı.

Türkçenin en önemli dil yadigârlarından Dede Korkut’un keşfedilen 3. nüshasının öyküsü de katılımcılarla paylaşılacak

Prof. Dr. M. Fuat Köprülü’nün “Terazinin bir kefesine Türk edebiyatının tümünü, diğer kefesine de Dede Korkut’u koysanız yine de Dede Korkut ağır basar” tespitinde bulunduğu Türklüğün büyük ve önemli eseri olan Dede Korkut’un 3. nüshası, 2018 yılının Aralık ayında bulundu. İran’ın Türkmensahra bölgesindeki Günbed şehrinde yaşayan Türkmen aydını Vali Mohammed Hoca’nın da eserin bulunuş hikâyesini anlatacağı sempozyuma; Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. Leyla Karahan, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Prof. Dr. Mustafa Argunşah, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy gibi Türkoloji alanına önemli katkıları bulunan birçok değerli bilim insanı teşrif edecek.

SAMSUN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.