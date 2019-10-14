Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tüfekçi: “AB pazarı için yapabileceğimiz çok şey var” Samsun TSO’dan, KOBİ’lere, AB Pazarı semineri

İHA

Tüfekçi: “AB pazarı için yapabileceğimiz çok şey var” Samsun TSO’dan, KOBİ’lere, AB Pazarı semineri

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, “Avrupa Birliği(AB) ülkeleri bizim yani Samsunumuzun dış ticaretinde ilk sıralarda yer almıyor. Demek ki yapabileceğimiz çok fazla şey var” dedi.
Samsun TSO tarafından ihracatın geliştirilmesine yönelik kalifiyeli eleman yetiştirmek için uygulanmakta olan, AB destekli, “ABTürkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’ler için AB Pazarına GirişZorluklar ve Avantajlar” konulu seminer düzenlendi. İşletmelerde tercih edilen kalifiyeli dış ticaret elemanı yetiştirilmesine ve ihracatın geliştirilmesine yönelik, Samsun TSO tarafından uygulanmakta olan, AB hibe destekli, “ABTürkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, “KOBİ’ler için AB Pazarına GirişZorluklar ve Avantajlar” konulu seminer düzenlendi. Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi, oda olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, firmalara rehberlik yapmayı ve yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı, birincil vazife olarak kabul ettiklerini söyledi.

"AB çok önemli bir pazar"
Uygulamaya koydukları ABTürkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile istihdam ve ihracat hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Tüfekçi, “Bugün ise KOBİ’ler için AB Pazarına GirişZorluklar ve Avantajlar konulu seminer programı ile sizlerleyiz. Samsun alternatifli üretim altyapısı ve lojistik imkanlarıyla ihracat için önemli potansiyele sahip bir şehir. Ama maalesef ihracat rakamlarımız bu potansiyelin karşılığı değil. Bu nedenle sizlerin bugün burada olması bizler için çok anlamlı. AB ülkeleri bizim dış ticaretimizde ilk sıralarda yer almıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 7’sini teşkil etmesine rağmen, AB dünyanın en büyük ekonomileri ve ticaret aktörleri arasında yer almaktadır. Buna ilaveten büyük ve çeşitlendirilmiş pazar yapısı, sahip olduğu gelişmiş alt yapı imkânları, tüm üye ülkelerde aynı şekilde uygulanan teknik standartlar, mevcut pazar büyüklüğü ve gelecekte de sahip olacağı ticaret potansiyeli ile AB ülkemiz ve kentimiz açısından çok önemli bir pazardır” diye konuştu.

“Yapabileceğimiz çok şey var”
Avrupa Birliği’nin, yaklaşık 510 milyon tüketici kapasitesi ve kişi başı geliri ile dünyanın en büyük ekonomileri arasında olmayı sürdürdüğünü kaydeden Tüfekçi, “AB’nin 17,3 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile dünya ekonomisinden aldığı pay yaklaşık yüzde 21 olup, ABD’nin 19,4 trilyon dolarlık GSYH’den sonra, Çin’in 12,2 trilyon dolarlık GSYH’sinden önce gelmektedir. Aynı ifadeyi tekrar kullanacağım. Avrupa Birliği ülkeleri bizim yani Samsunumuzun dış ticaretinde ilk sıralarda yer almıyor. Demek ki; yapabileceğimiz çok fazla şey var. Pazarı doğru anlayıp, kurguyu doğru planladığımızda o büyük pastadan pay almamak kaçınılmaz olacaktır. Seminerin verimli bir şekilde tamamlanmasını ve buradaki paylaşımların ihracat rakamlarımıza yansıması diliyorum” şeklinde konuştu.

"AB Pazarına girmek kolay değil, imkansız da değil"
Ardından da, Samsun TSO’nun proje ortağı Çek Ticaret Odası’ndan Dış İlişkiler Müdürü Jiri Hansl ise yaptığı konuşmada, “Bugün burada Avrupa pazarına girişi değerlendireceğiz. Avrupa pazarına girmek çok kolay değil ve çok detaylar içeriyor. Tabi ki imkansız da değil. Avrupa Pazarına girmek için Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile proje yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım bugün burada güzel fikirlerle ayrılacağız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ise, eğitmen Kutan Fidanilarslan tarafından katılımcılara, “KOBİ’ler için AB Pazarına GirişZorluklar ve Avantajlar” konusunda sunum yapıldı.

SAMSUN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Elektrikli bisikletten düştü, tedaviyi kabul etmedi Şahıs yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletten düştü, tedaviyi kabul ...
Türkiye'nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı Harekatı"na destek, TTB'ye eleştiri
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı ...
Son demir ustaları Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Son demir ustaları Mesleğin son temsilcileri ...
Yılport Samsunspor - Kırklarelispor maçının ardından
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Kırklarelispor maçının ardından
Yılport Samsunspor - Kırklarelispor: 4-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Kırklarelispor: 4-0
Özhaseki: PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz
YEREL HABERLER Özhaseki: PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar ...
TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - Kırklarelispor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - Kırklarelispor: 0
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa ...
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Onbaşı, Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Onbaşı, Samsun'da ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da 644 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 644 polisin katılımıyla huzur operasyonu ...
Meme kanserinde erken tanı hayati önem taşıyor
YEREL HABERLER Meme kanserinde erken tanı hayati önem taşıyor
Büyükşehir’den Samsun Üniversitesi’ne yakın takip Bayram: “Üniversitenin gelişim sürecini yakından takip ediyoruz” Doç. Dr. Kesgin: “Gelecekle ilgili geniş çerçeveli istişarelerde bulunduk”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Samsun Üniversitesi’ne yakın ...
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker gözyaşları içinde karşılandı
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker gözyaşları ...
Özhaseki: “Yerel Yönetimler Yasası, yılbaşına kadar meclise getirilecek” AK Parti Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı
YEREL HABERLER Özhaseki: “Yerel Yönetimler Yasası, yılbaşına kadar ...
Kız çocuklarının ‘en çevreci’ kutlaması
YEREL HABERLER Kız çocuklarının ‘en çevreci’ kutlaması
OMÜ’nün kimyager adayları beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER OMÜ’nün kimyager adayları beyaz önlüklerini giydi
Millet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga:1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Millet Bahçesi inşaat alanında bıçaklı kavga:1'i ağır ...
Samsun'da 148 polisle narkotik operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da 148 polisle narkotik operasyonu
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Samsun'da kardeşlere uyuşturucu operasyonu
Balkan Türkleri kültürlerini sergiledi Unutulmaya yüz tutmuş Balkan lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Balkan Türkleri kültürlerini sergiledi Unutulmaya yüz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X