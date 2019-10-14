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Samsun Milli İrade Platformu’ndan Barış Pınarına destek açıklaması

İHA

– Samsun Milli İrade Platformu, Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı yaptığı açıklamada "Askerin yanındayız" diyerek operasyonu savaş olarak niteleyenlere tepki gösterdi.

Samsun Milli İrade Platformu’ndan Barış Pınarına destek açıklaması

– Samsun Milli İrade Platformu, Barış Pınarı Harekatına destek amaçlı yaptığı açıklamada “Askerin yanındayız” diyerek operasyonu savaş olarak niteleyenlere tepki gösterdi.
Samsun Büyük Cami önünde, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılımıyla yapılan basın açıklamasını EğitimBirSen Samsun Şube Başkanı ve MemurSen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız okudu. Başkan Yıldız, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını kullandığını belirterek, “Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye’nin, hemen güneyinde emperyalizmin stratejileri doğrultusunda hareket ederek huzur ve güven ortamına musallat olan taşeron terör örgütleriyle mücadelesi uluslararası hukuktan kaynaklanan en tabii hakkıdır. 10 bin kilometre öteden gelerek sözde kendi güvenliği için bölgeyi ateşe verenlerin ve ona karşı sessiz kalanların, yine onların taşeronlarının oluşturdukları güvenlik sorununu bertaraf etmek için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı, gerek içerideki lejyonerlerin gerekse dışarıdaki emperyalizmin aparatçığı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur” dedi.

“Mustafa Akıncı derhal istifa etmelidir”
Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Filistin'de, Yemende, Doğu Türkistanda Arakan'da insanlık katledilirken susanların bugün iki yüzlülük yaptığını ifade eden Hamdi Yıldız, “Siyonizmin emperyalizmin taşeronluğunu yapan Arap Birliğinin Müslüman Arap halkını temsil etmediğine inanıyoruz. Bugün Türkiyenin mazlumları kurtarma ve Suriyenin toprak bütünlüğünü sağlayarak gerçek sahiplerine teslim etme operasyonuna karşı çıkmaları temsil ettikleri Müslüman Arap milletine değil siyonizmin, emperyalizmin küresel güçlerin taşeronluğunu yaptıklarına en büyük delilidir. Barış Pınarı Harekatında dökülen terörist kanıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlüğüne kasteden teröristlerle mücadele eden kahraman askerlerimizin, emniyet güçlerimizin ve masum sivil halkımızın akan kanını ayırt edemeyen, maalesef KKTC Cumhurbaşkanı unvanını taşıyan Mustafa Akıncı’yı açıklamasından ötürü kınıyor ve derhal işgal ettiği o şerefli makamdan istifa etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Açıklama sonrası Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı tarafından Barış Pınarı Harekatı için yapılan hatimlerin duası yapıldı.

SAMSUN

14 Ekim 2019 Pazartesi

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