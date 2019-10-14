Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

İHA

Samsun'da bir kişiyi tüfekle ateş ederek yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

Samsun'da bir kişiyi tüfekle ateş ederek yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.45'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan C.A. (25) yaralandı. Polis aracıyla özel bir hastaneye kaldırılan C.A. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.S.(24) ise kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.S.'yi yakalanarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.S., Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:38
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı
Demirtaş: "Her mahalleye eşit hizmet taşıyoruz"
YEREL HABERLER Demirtaş: "Her mahalleye eşit hizmet taşıyoruz"
İlkadım kick boksta adını zirveye yazdırdı
YEREL HABERLER İlkadım kick boksta adını zirveye yazdırdı
Tıbbi ve aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar
YEREL HABERLER Tıbbi ve aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar
Millet Bahçesi inşaat alanında 3 kişiyi bıçakla yaralayan yakalandı
YEREL HABERLER Millet Bahçesi inşaat alanında 3 kişiyi bıçakla ...
'Sağlık Elimizde' etkinliği
YEREL HABERLER 'Sağlık Elimizde' etkinliği
Yeni Yerel Yönetimler Yasası Meclis'e geliyor
YEREL HABERLER Yeni Yerel Yönetimler Yasası Meclis'e geliyor
Bilgiç: “Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini çok önemsiyorum” TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu, Rektör Bilgiç’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bilgiç: “Üniversite ile iş dünyasının iş birliğini ...
Samsun Milli İrade Platformu’ndan Barış Pınarına destek açıklaması
YEREL HABERLER Samsun Milli İrade Platformu’ndan Barış Pınarına ...
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Tüfekçi: “AB pazarı için yapabileceğimiz çok şey var” Samsun TSO’dan, KOBİ’lere, AB Pazarı semineri
YEREL HABERLER Tüfekçi: “AB pazarı için yapabileceğimiz çok şey ...
Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalandı
11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
Elektrikli bisikletten düştü, tedaviyi kabul etmedi Şahıs yakınları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletten düştü, tedaviyi kabul ...
Türkiye'nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı Harekatı"na destek, TTB'ye eleştiri
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük doktor kulübünden "Barış Pınarı ...
Son demir ustaları Mesleğin son temsilcileri teknolojiye direnmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Son demir ustaları Mesleğin son temsilcileri ...
Yılport Samsunspor - Kırklarelispor maçının ardından
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Kırklarelispor maçının ardından
Yılport Samsunspor - Kırklarelispor: 4-0
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Kırklarelispor: 4-0
Özhaseki: PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar harcayarak mücadele ediyoruz
YEREL HABERLER Özhaseki: PKK ile yaklaşık 400 milyar dolar ...
TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - Kırklarelispor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - Kırklarelispor: 0
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa ...
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Onbaşı, Samsun'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Onbaşı, Samsun'da ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da 644 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 644 polisin katılımıyla huzur operasyonu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X