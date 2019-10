Demirtaş: "Her mahalleye eşit hizmet taşıyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 'Belediye Mahallenizde Projesi’ ile her mahalleye eşit hizmet verdiklerini söyledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından başlatılan ve her hafta başka bir mahallede hizmet veren 'Belediye Mahallenizde Projesi’ ilgi görmeye devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından, vatandaşların taleplerinin ilk ağızdan iletilmesi ve mahallelere çok daha hızlı bir şekilde hizmet götürülmesi amacı ile başlatılan 'Belediye Mahallenizde Projesi’ hızla devam ediyor. Her hafta farklı bir mahalleye kurulan hizmet çadırında vatandaşların talepleri dinleniyor. Belediyenin tüm birimlerinin bir arada bulunduğu çadırda sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra İlkadım Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından vatandaşlara ücretsiz şeker ölçümü yapılıyor.



"Doğru tespit hızlı çözüm"

Mahallelerin eksiklerinin çözüme kavuşması amacı ile gerçekleştirilen projeyle her mahallenin öncelikli sorunları ön plana alınarak doğru tespit yapılıyor. Yerinde ve doğru bir tespit sonrası belediye ekiplerince yapılan çalışmalarla sorunlar hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor.



"İlkadım'ın tüm mahalleri güzelleşiyor"

Büyük bir beğeni toplayan projenin vatandaşlar tarafından gördüğü ilgiye teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Halkımıza en doğru ve hızlı hizmeti sunmanın yanı sıra eşit bir hizmet anlayışına da büyük önem veriyoruz. İlkadım’ın her mahallesi bizim için aynı öneme sahip ve her vatandaşımız bu hizmetlerden eşit faydalanmalıdır. Belediye Mahallemizde Projemiz ile merkez mahalle ve ya uzak mahalle gibi bir ayrıma fırsat vermeden çalışmalarımızı halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde yürütme şansı buluyoruz. Hem projemize gösterdikleri ilgiden ötürü hem de verdikleri desteklerden ötürü İlkadımlı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederim" dedi.

