Uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı

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Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilip evinde satışa hazır uyuşturucu paketleriyle yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen İ.Y. isimli şahıs ile fiziki temas kuran 2 kullanıcı şahıstan 14 kapsül sentetik ecza elde etti. Olayın devamında İ.Y.'nin ikametinde yapılan aramada, 69 paket halinde 145,43 gram esrar maddesi, 35 kapsül sentetik ecza, 10 adet 9 mm çapında ve 3 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan İ.Y. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

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