Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Havza Belediyesi’nden

– Havza Belediyesinin bütçesinin görüşüldüğü Havza Belediyesi Meclis oturumunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı okundu.

AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Rafet Ergin, Recep Akça ve Kazım Yıldız’ın teklifi ve oy birliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Hayrettin Şahin tarafından okundu. Suriye’deki bütün terör örgütlerinin birbirinden fakı olmadığını belirten mesajda, “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır” denildi.



“Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz”

Mesajda ayrıca terör örgütü YPG/PKK’ya sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışıldığı aktarılarak, “Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı belediye meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” ifadelerine yer verildi.

Okunan mesajın ardından CHP Meclis Grubu adına söz alan Naci Karaoğlan ise okunan mesajı desteklerini ve terörün her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, “Bizler de ülkemizin geleceği için teröre karşı yürütülen her türlü operasyon ve harekata tam destek veriyoruz” dedi.

