Samsun 19 Mayıs Kösedik Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sosyal projede buluştu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan karakalem üzerine Can Dostları konulu resim sergisi Hükümet Konağı giriş katında açıldı. Yeryüzündeki canlıların yaşamaya, barınmaya, sevgiye ihtiyacı olduğunun anlatılmak istendiği sergide öğrenciler, "Bizim için bir can da siz besler misiniz" sloganıyla hareket ederek misafirlere çeşitli hayvan mamaları, hayvan figürlü pazıl dağıttı.

Projeyi hazırlayan görsel sanatlar öğretmeni Filiz Kurdoğlu, 19 Mayıs Ortaokulu Görsel Sanatlar Ögretmeni Nebahat Koç ve öğrencilere teşekkür ettiler.

Açılışa Kaymakam Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, okul müdürleri daire amirleri katıldı.

SAMSUN 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:04

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.