Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da gece yarısı yakınları tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bir kişinin öldüğü ortaya çıktı ve ölümü şüpheli bulundu.
Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Sağlam (28) evindeki yer yatağında yakınları tarafından yüzüstü yatar halde hareketsiz olarak fark edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Sağlam'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Uğur Sağlam'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlam'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
SAMSUN
15 Ekim 2019 Salı
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