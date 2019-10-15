19 Mayıs Belediye Meclisinden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek

19 Mayıs Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek verdi.

19 Mayıs Belediye Meclisi olarak, tüm meclis üyelerinin katılımıyla Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını ve desteklediklerini belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasını engellemek için bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Aynı zamanda PKK/DAEŞ/PYD/YPG hepsi aynıdır. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekâtı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizleyerek, yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Tüm meclis üyelerimizin katılımıyla Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi.

SAMSUN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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