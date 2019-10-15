"4. Uluslararası Klinik Nörobilim Kursu" Samsun’da yapılacak

"4. Uluslararası Klinik Nörobilim Kursu" 1719 Ekim tarihleri arasında Samsun’da yapılacak.

Parkinson hastalığında uygulanan beyin pili ameliyatlarının konuşulacağı ve tartışılacağı toplantıya yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda alanında uzman nörolog, beyin cerrahı ve sinir bilimci katılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beyin Pili Merkezi, Avrupa Nörolojik Bilimler Yu¨ksekokulu (EURON), ve Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezinin ortak çabalarıyla düzenlenen kursun direktörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Pili Merkezi Sorumlusu Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak ile Maastricht Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasin Temel yapıyor.

Kurs direktörleri, hem yurt dışından hem de yurt içinden branşlarında deneyimli pek çok bilim insanının katılımcılara parkinson hastalığında ki belirtiler, beyin pili ameliyatlarındaki cerrahi teknik, ilgili bilimsellikler hakkında eğitim vereceğini söylediler. Parkinson ve benzeri hastalıklarda uygulanan beyin pili ameliyatlarının alanında uzmanlaşmış belirli merkezlerde yapılmasının hasta sağlığı açısından önemini vurguladılar.

Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi çatısı altında Maastricht Üniversitesiyle uzun senelere dayanan iş birliği neticesinde parkinson ve benzer hastalıkların tedavisinin yapıldığı alanında uzmanlaşmış bir Beyin Pili Merkezini yaklaşık 1 sene önce hayata geçirdiklerini söyledi. Kocabıçak, kurdukları merkezin rol model olmasını ve ülkenin diğer bölgelerinde de benzer merkezlerin açılmasına öncülük etmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kurs direktörleri son olarak 2013, 2015 ve 2017 yılların da 3 kez Samsun’da düzenledikleri kursun artık geleneksel bir hal aldığını, yurt içi ve yurt dışından pek çok ilgili bilim insanını Samsun’da tekrar bir araya getirmekten ve ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

SAMSUN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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