KARADENİZBİRLİK'ten vatandaşlara 'taklit ve tağşiş yağ' uyarısı Erarslan: "Devlet bu kişilere en ağır cezaları vermeli”

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı son 'sahte ürünler' listesinde Samsunlu bir firmanın yer alması üzerine KARADENİZBİRLİK, vatandaşları, 'taklit ve tağşiş' edilmiş yağlara karşı uyardı.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), "Taklit ve tağşiş üretim yapanlar Samsun'a ve Samsunluya hakaret etmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.



Samsun'da yine aynı firma

Tarım ve Orman Bakanlığının son olarak yayımladığı listede, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi. Tağşiş yaptığı, ürünlere yan madde ve ilaç kattığını tespit edilen 618 firma arasında Samsun'dan da 7 firmanın 'bitkisel yağ ve margarin, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri' kategorisinde yer aldığı görüldü. Bitkisel yağlarda bölgenin öncü çiftçi kuruluşu KARADENİZBİRLİK, bunun üzerine kamuoyuna çok önemli bir açıklamada bulundu.



“Halk sağlığı ile oynuyorlar”

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan tarafından yapılan açıklamada, "Taklit ve tağşiş ürünleriyle Samsun'a ve Samsunluya hakaret etmeye devam ediyorlar" denildi. Vatandaşları, "Piyasa taklit ve tağşiş edilmiş olan ayçiçeği yağlarını süren sahtecilere dikkat edelim" diye uyaran Erarslan, "Yağ alırken markasının ve üretim yerinin incelenmesi, hem sağlık açısından hem de kandırılmaya karşı alınması gereken önlemlerdir. Maalesef bakanlık tarafından uygulanan müeyyideler yetersiz olduğundan, her yıl tağşiş edilmiş listesine girip, hala üretime devam edenler hem Samsun şehrinin ismini kötüye çıkartmakta hem de halkımızın sağlığı ile oynayarak aldatmaktadırlar" ifadelerini kullandı.



“Samsunlulara hakarettir”

Taklit ve tağşiş konusunda her yıl sahteciler listesine giren Samsunlu firmaya dikkat çeken Ünal Erarslan, "Bu firma ne yazık ki hala Samsun’da raflarda yerini alıyor ve tüketici tarafından satın alınıyor. Bu yağın üretimi, satışı ve satın alınması her şeyden önce Samsun'a ve Samsunluya hakarettir" dedi.



Helal gıda ve kooperatif ürünü

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği yağını alırken ambalaj üzerindeki 'helal gıda' logosu ile 'kooperatif ürünüdür' ibarelerinin aranmasını isteyen Genel Müdür Erarslan, "KARADENİZBİRLİK, üreticinin çıkarlarını serbest piyasa karşısında, dün olduğu gibi bugün de, her daim koruyup kollamıştır. Bu nedenle, son zamanlarda, yemeklik ayçiçeği yağlarında tespit edilen taklit ve tağşiş olaylarının artmasına dikkat çekmek istiyoruz. Bu durum ithalata bağımlı olan bitkisel yağ sektörünü sıkıntıya sokarak haksız rekabete neden olduğu gibi devletimizi de önemli ölçüde vergi geliri kaybına uğratmaktadır" diye konuştu.



“En ağır cezalar verilsin”

Son olarak, taklit ve tağşiş üretimlerin, kurumların rekabet şartlarını zorlaştırdığını, hatta sektörden çıkmalarına dahi neden olduğunu da vurgulayan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Devlet bu kişilere en ağır cezaları vermelidir" şeklinde konuştu.

