Ellerdeki gizli tehlikeye dikkat Eller en az 20 saniye yıkanmalı

Bakteri ve virüslerin en temel geçiş yolunun el teması ile olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, “Ellerin sık sık ılık su ve sabunla yıkanması, çatlak ve sıyrıkların oluşmasının engellenmesi, tırnakların kısa ve temiz olması, bulaşıcı hastalıkların artmasını ve yayılmasını önlemenin en etkili yoludur” dedi.

Doğru el yıkamak, günümüzde en önemli sağlık tedbirleri arasında geliyor. Grip, soğuk algınlığı ve nezle virüsleri hatta elde küçük bir yara olduğunda hepatit B virüsü gibi çok sayıda virüs, elden kolaylıkla bulaşabiliyor. El hijyeninin önemi konusunda açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, dokunduğumuz her şeyde çok sayıda mikroorganizma bulunduğunu vurgulayarak, “Ellerimiz günlük hayat içinde, çevreyle her türlü ilişkimizi sağlayan, bu nedenle de en çok mikroorganizma barındıran organımızdır. Ellerimiz yoluyla her yere taşınan bu mikroorganizmalar basit soğuk algınlığından, ciddi hastalıklara kadar birçok istenmeyen duruma neden olabilir” uyarılarında bulundu.



“Ellerinizi yıkayarak çatlak ve sıyrıkları engelleyin”

El temizliğinin günlük yapılması gereken en önemli kişisel temizlik olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Kavruk, “Ellerin sık sık ılık su ve sabunla yıkanması, çatlak ve sıyrıkların oluşmasının engellenmesi, tırnakların kısa ve temiz olması, bulaşıcı hastalıkların artmasını ve yayılmasını önlemenin en etkili yoludur. Bakteri ve virüslerin en temel geçiş yolu el teması ile olmaktadır. Kirli ve hastalık yapıcı ellerle bulaşma olan besin maddelerini tüketmek, çeşitli sindirim sistemi hastalıklarına yol açabilir. Zararlı mikroorganizmaları yok etmek veya suyla ciltten uzaklaşmasını sağlamak için el yıkamak çok önemlidir. El yıkama tekniğinde önemli üç etken vardır. Bunlar; akan su, sabun ve ovuşturmadır. Akan suyun mekanik kuvveti ve elleri ovuşturma işlemi, deri kıvrımlarına yerleşen mikroorganizmaları yerlerinden çıkartır. Sabun ise toz ve kiri eriterek ciltten geçici mikroorganizmalarla kayıp gitmesine yardımcı olur” diye konuştu.



“Ellerinizi en az 20 saniye yıkayın”

Ellerimizin ne zaman yıkanması gerektiği konusunda bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, “Yemeklerden önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, hapşırdıktan, öksürdükten sonra, her dersten sonra, saçlarınızı taradıktan veya elledikten sonra, para alışverişinden sonra, hasta insanlara dokunmadan önce ve sonra, burnunuzu temizledikten sonra, kedi, köpek ve diğer tüm hayvanları elledikten sonra ellerimizin temizliğini yapmalıyız. El yıkamanın verimliliğini arttırmak açısından parmaklarınızdaki yüzükleri çıkarmak son derece önemlidir. Eller yıkandıktan sonra yemek yemeye başlayana kadar geçen sürede dahi ellerin kirlenebileceği unutulmamalıdır. Hastalıktan korunmak için ellerinizi en az 20 saniye süreyle sabunla yıkamalısınız. Su ve sabuna ulaşamadığınız yerlerde el antiseptikleri de kullanabilirsiniz” şeklinde konuştu.

SAMSUN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 18:03

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.