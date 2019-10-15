Samsun’un Bafra ilçesinde darp edilen alkollü şahıs, "Bana otobüs çarptı yere düştüm" dedi.

Alaçam Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi sokak ortasında darp edildi. Bir vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince saldırıya uğrayan C.A.(50), yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan muayenede 170 promil alkolü olduğu belirlenen yaralı şahıs, "Bana otobüs çarptı yere düştüm" ifadesini kullandı.

Olayı aydınlatmak için İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

SAMSUN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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