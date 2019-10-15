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'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi ile 5 yılda 64 bin kişi yüzme öğrendi

İHA

Samsun'da 5 yıldır devam eden 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi ile 64 bin öğrenci yüzme öğrenirken, hedefin 129 bin olduğu açıklandı.

'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi ile 5 yılda 64 bin kişi yüzme öğrendi

Samsun'da 5 yıldır devam eden 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi ile 64 bin öğrenci yüzme öğrenirken, hedefin 129 bin olduğu açıklandı.
Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığıyla 5 yıldır yürütülen ve bugüne kadar 64 bin öğrencinin yüzme öğrendiği 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesinin 20192020 açılış töreni Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Törende ilk olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "64 bine yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Bu bağlamda Samsun bir spor kentidir. Gençlik Spor Bakanlığımızın Türkiye'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Samsun 65 bin ilköğretimde, lisede öğrencimize yüzme öğretmeyi planımıza aldık. 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projemiz ile 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz ile Samsun'da gerçek anlamda yüzme bilmeyen kalmayacak. Havuzlarımız, öğrencilerimizin ve hocalarımızın hizmetinde olacaktır" diye konuştu.

“Tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir proje”
Akabinden kürsüye gelen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir projenin protokol imza töreninde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Projemiz ile beraber belki Türkiye'de alanında en çok yüzme sporu öğreten bir başarıya sahip olduk. Bir proje olmanın yanında kurumlar arası eşgüdümü sağlayan örnek alınabilecek bir projedir. Şu ana kadar 65 bine yakın ilkokul 2. ve 3. sınıf çocuğumuza yüzme sporumuzu öğretmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Samsun bir spor şehridir"
Her bir çocuğun spora yatkınlığının olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun bir spor şehridir. Bir spor şehri olma noktasında bu güzel olimpik havuzu Samsunumuza kazandıran ve nice diğer spor tesisimizi kazandıran eski Bakanlarımız Suat Kılıç ve Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ediyorum. Onların kazandırdığı bu tesislerimiz ile gençlerimize spor yaptırıyoruz. 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi ile bu senede 10 binin üzerinde çocuğumuza yüzme öğretmeyi amaçlıyoruz. Yüzme sporu öğrencilerimize gelecek zamanında başarı getirecek bir alandır. Bizler bilgide, sağlıkta, beden gelişiminde ve duygu dünyası gelişiminde en gençlere sahip olma durumunda bir şehir olmalıyız. Ülke olarak sahip olmak zorundayız. Bunun için çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

“Samsun'da 129 bin kişi yüzme öğrenmiş olacak”
Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak ise şunları söyledi:
“Samsun İlkadım kenti. Hemen hemen her alanda öncü oluyoruz. Bu 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesi 5 yıl önce başlatıldı ve sayımız artarak devam ediyor. Her yıl üstüne 5 10 bin öğrenci koyarak devam ediyoruz. Bu proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından örnek bulunarak bütün Türkiye'ye yaygınlaştırılmaya başlandı. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi başlattı. Bu proje kapsamında tüm herkese yüzme öğreteceğiz. 2019 2020 sonunda Samsun'da 129 bin kişi yüzme öğrenmiş olacak.”
Konuşmaların ardında öğrenciler arası yüzme yarışması yapıldı. Dereceye giren öğrencilere Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir madalyalarını takdim etti.

SAMSUN

15 Ekim 2019 Salı

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