Bafra Belediyesi telefon dolandırıcılarına karşı uyardı

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamada, kendilerini birim müdürü ya da görevli olarak tanıtıp, para talep eden kişilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç imzası ile yapılan açıklamada, "İlçemizde son günlerde vatandaşlarımızın ev ve cep telefonlarını arayıp, kendilerini birim müdürü ya da benzer unvanlar kullanarak tanıtan şahıslar, yardıma muhtaç öğrencilere yardım adı altında talepte bulunup bazı vatandaşlarımızı mağdur etmeye çalışmışlardır. Belediyemizde görevli birim müdürlerimizin, telefon veya herhangi bir iletişim yoluyla vatandaşlarımızı arayıp para talep etmek gibi bir görev ve yetkisi kesinlikle yoktur. Kendilerini unvanlar kullanarak tanıtan ve para talep eden kişilerin dolandırıcı olduğu bilinmeli ve bu kişilere kesinlikle itibar edilmemelidir. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğünün 155, Jandarma Komutanlığının 156 veya belediyemizin 153 numaralı telefonlarına ihbarda bulunması önem arz etmektedir. Belediyemizin ismini kullanarak yapılamaya çalışılan dolandırıcılık girişimleri, kumumuzun ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu ve benzer taleplere karşı dikkatli ve duyarlı olmaları gerekmektedir" denildi.

SAMSUN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:14

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