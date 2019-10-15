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Canik Meclisi: “Şanlı ordumuzun ve devletimizin yanındayız”

İHA

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Meclis Üyeleri "Barış Pınarı Harekâtı"na tam destek verdi.

Canik Meclisi: “Şanlı ordumuzun ve devletimizin yanındayız”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Meclis Üyeleri “Barış Pınarı Harekâtı”na tam destek verdi.
Toplantıya katılan bütün meclis üyelerinin de altına imza attığı “Barış Pınarı Harekâtı'na Destek” bildirisi Başkan Sandıkçı tarafından okunarak, “Şanlı ordumuzun ve devletimizin yanındayız” mesajı verildi. Belediye Meclisinde okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:
“Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır. DAEŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekâtı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır.”

“Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz”
Olağanüstü kararla toplanan Belediye Meclis Üyeleri, aldıkları karar doğrultusunda bu ayki huzur hakkı ödeneklerini Mehmetçik Vakfına bağış teklifinde bulunuldu. Bildirinin okunması ve teklifin sunulmasının ardından yapılan oylamada bildiri ve bağış teklifi AK Parti, MHP ve İyi Parti meclis üyelerince kabul edildi. Başkan İbrahim Sandıkçı, tüm meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

SAMSUN

15 Ekim 2019 Salı

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