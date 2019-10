Samsun Meclisinden önemli kararlar 44 madde meclisten geçerek karara bağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında komisyonlardan gelen 44 maddeden 42'si oy birliği, 2 tanesi de oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılı Ekim ayı 22. Birleşiminin 1. Oturumu Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirildi. 44 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında 42 gündem maddesi oy birliği ile 2 gündem maddesi ise oy çokluğuyla kabul edildi. Maddeler arasında günlerdir gündemi meşgul eden Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi’ne kurulması planlanan ve yapım çalışmalarına başlanan biyokütle enerji santralinin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğini öngören teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Mustafa Demir, ayrıca Samsun'da ulaşıma zam yapılmasının görüşüldüğünü açıkladı.



Pınar Barış Harekatı'na destek

Mecliste ilk olarak grup başkan vekillerinin imzaları ile gündeme alınan ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklaması okundu. Açıklamada, “Öncelikle bu hareket tercih değil, zorunluluktur. Bölgenin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerine sahip çıkan Türkiye bu harekette da yeni bir baharı oluşturacaktır. Barış Pınarı Harekatı’nda ülkemizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz” denildi.



“Ulaşımda her türlü önlemi alacağız”

20202024 Yılı Stratejik Plan teklifi ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Eylem planı noktasında detaylı çalışmalar içerisinde olacağız. Hayvancılık noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada, ilçe belediye başkanlarımızı da yakınen ilgilendiren bir konu. Beraber çalışacağız. Başarabilirsek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızla da müşterek bir yol arayacağız. Belediyemizle ilgili tarım hayvancılık ve ziraatta proje üretilebilecek ne kadar alan varsa burada proje üreteceğiz. Bu projelerimize ilçe belediyelerimizi de bu projelere entegre edeceğiz. Toplu taşıma noktasında çok önemli köklü değişikliklere imza atacağız. Samsun hızla gelişen ve trafik yoğunluğu hızla artan bir kent. Bu konuda trafikte ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Bu bağlamda yoğunluğu ve trafiği düzenlemek adına ciddi çalışmalar yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı varacakları yerlere en verimli ve en güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlayacağız. Bunun için gereken her şeyi yapacağız ve her türlü önlemi alacağız” dedi.



Ulaşıma zam yapılacak ama minimum miktarda

Samsun'da ulaşıma zam yapılacağını açıklayan Başkan Demir, "SAMULAŞ'ı sermaye artırımlarıyla finanse etme noktasından çıkartıp, tamamen konforlu, güvenli ve hızlılığı arttırma noktasında çok hızlı bir şekilde yapacağız. SAMULAŞ şu anda hem raylı sistemi çalıştırıyor hem de otobüsleri işletiyor. Güzergahlarla alakalı aldığı her karar, ulaşımdaki diğer aktörleri etkiliyor. Topyekun bir çalışma yapıyoruz. Aralık ayında bu çalışmalar sizlerle paylaşılacak. SAMULAŞ, sermaye ile takviye edilen değil de yaptığı km üzerine bir sistemde çalışıyoruz. Reklam alma konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Zam konusunda da UKOME’de böyle bir çalışma var. Yapmamak gibi bir durum söz konusu değil. Yakıt fiyatları ve sektördeki diğer gelişmeler malum. Asıl SAMULAŞ’ı ilgilendiren bir konu değil. Samsun’daki ulaşım noktasında dolmuşlar, otobüsler, raylı sitem ulaşımı noktasında bir çalışma var. Onunla ilgi düzenlememiz var ama bunu minimumda tutma konusunda büyük bir gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.



Biyokütle değerlendirmesi

Oy çokluğuyla meclisten geçen biyokütle enerji santrali hakkında da açıklamalarda bulunan Demir, şunları söyledi:

“Buradaki yapının asit yağmuruna sebebiyet verecek şekilde çalışması kesinlikle mümkün değil. O salınacağını ifade ettiğiniz zehirli gaz ve kül gibi bir şey yok arkadaşlar. Bunlar, toprağa, suya ve havaya arıtması kapalı devre çalışır. Doğru olan şudur: Orada bir alan üzerine yapılıyor, Çarşamba Ovası’nın bir bölümündedir. Daha önce de bu arazi kömür deposudur. Burada oy birliği ile alınmış bir karar var. Sayın Valimiz var, Turizm, Orman İl Müdürü, Defterdar, Büyükşehir Belediyesi, TSO, DSİ, Ziraat Mühendisleri Odasının ve TEMA’nın imzası var. Ortada yaşanmış bir plan süreci vardır. ÇED’e ihtiyaç duyulmamış. Bu şu anlamı taşır: Bu tesis her halükarda ÇED’i aşmayacak sınırlardadır. Zaten olsaydı sınırları aşsaydı, müdürlü ve bakanlık o çevre etki ve değerlendirme raporu istemek zorundadır. İstemesini gerektiren bir şey yok. Bu gibi konular Samsun gibi şehrin önünde hepimizin hassas olduğu konular üzerinde algı oluşturmaya çalışılmasını doğru bulmam. Bakanlık müfettişlerinin raporu var. Bu bahsettiğiniz toprak, su, hava ve insan hayatı ile ilgili bir zarar versin Büyükşehir Belediyesi derhal o santrali kapatır. Mümkün olmaz. Atı alan Üsküdar’ı geçti. Türkiye’de bu santralden bir tek Mecitözü’nde yok. Diğer kentlerdeki santrallerin yapım aşamasını izleyin Adana, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Düzce, Kırklareli, Malatya, Manisa, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ gibi birçok ilimizde var. Samsun’un şu anda toplam ihracatı 650 milyon dolar. Bahsettiğim şehirlerin çoğunun i ihracatı Samsun’un önünde. Bir kısım insanlarca, başka spesifik konulara girilmek isteniyor. Ben o konulara girmem. Burası meclis, buranın kentimizin ve ülke geleceğinde bir sorumluluğu var. Her alanda bizim sorumluluklarımız var. Tamamen ağaçsal dediğim yakıt yakan bir santrale böyle yaklaşırsak Türkiye’nin ekonomik değer üreten sanayicileri ve üreticileri bu şehirden gitmişti. Büyükşehir Belediyesi olarak bizim de yetkilerimiz var. Birlikte gidelim mevcut üretim tesisleri ile ilgili araştırmamızı yapalım ama zarar varsa derhal gerekeni yapalım. Ancak şehrin önünde bu tür bir algı oluşturmak, gelecek nesillerle ilgili insanların samimi duygularını kapatıp başka türlü algı oluşturmaya lütfen fırsat vermeyelim.”

SAMULAŞ’ın 25 milyon TL ek sermaye isteği talebi ve biyokütle enerji santrali maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

