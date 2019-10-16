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Geleceğin iletişimcileri Piri Reis'te yetişiyor

İHA

Samsun'da 2009 yılında kurulan 'Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' geleceğin iletişimcilerini yetiştiriyor.

Geleceğin iletişimcileri Piri Reis'te yetişiyor

Samsun’da 2009 yılında kurulan 'Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' geleceğin iletişimcilerini yetiştiriyor.
Karadeniz'de iletişim alanında kurulan ilk lise olma özelliği taşıyan 'Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi', iletişim sektörüne yönelik teknik donanım ve kapasite ile nitelikli öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Okulda bulunan reji masası, stüdyo, kameralar ve fotoğraf makineleri ile birçok okuldan farklı olan lise yetiştirdiği öğrenciler ile iletişim sektörüne nitelikli elaman kazandırmayı hedefliyor.
Okul hakkında bilgi veren Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Taner Alp, "Okulumuz Samsun’da gazetecilik ve radyo ve televizyon alanının olduğu tek kurumdur. Okulumuzun kapasitesi 210 öğrenci olup şu an bu sayı tamamen doludur. 5 radyo ve televizyon öğretmenimiz, 3 gazetecilik öğretmenimiz bulunmaktadır. Teknik donanım olarak herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır. Bizim amacımız geleceğin iletişimcilerini kurumumuzda yetiştirmek ve geleceğe hazırlamaktır. İlk önceliğimiz temel eğitimi verdikten sonra öğrencilerimizin yükseköğretim programlarına gitmelerini sağlamaktır ve iletişim sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli elamanları yetiştirmektir" dedi

"Kendi alanında ilk olma özelliğinin yanında belli başlı işleri de başarabilmiş bir okuluz"
Okulun yapmış olduğu projelere değinen Müdür Taner Alp, “Bu sene Samsun'da düzenlenen 13. Ulusal Robot Yarışması’nın canlı yayınını bizim gazetecilik ve radyo televizyon alanı öğrencilerimiz yaptılar. 19 Mayıs 2019 tarihinde çıkan Samsun 'Meşale' gazetesini okulumuzun gazetecilik alanı çıkardı ve 100 bin adet basılıp dağıtımı yapıldı. Sektörle de iş birliği halinde çalışmaktayız. Alan ile ilgili sektörde olan kişileri kurumumuza çağırıp panel, konferans şeklinde eğitimlerimize devam ediyoruz. Samsun'da uygulama alanında yeterli sayıda iş yeri bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Öğrencilerimize gerekli iş gücü piyasasını sağlarsak ve bu alanda da kendilerini geliştirebilirlerse daha donanımlı bir şekilde mezun olacaklar. Biraz destek ile okulumuz canlı yayın yapabilecek kıvama geleceğine inanıyoruz. Okulumuzda bir radyo kurmayı planlıyoruz. Radyoyu kurduktan sonra canlı yayın imkanı da sunarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Maarif Hareketi' projesinin 2. yılını da okulumuz stüdyosunda çekiyorlar. Bu çekilen videolar tüm eğitimcilere, paydaşlara, öğrencilere ulaşmasında, kurumumuz büyük bir önem arz ediyor. Aynı zamanda ilimizde faaliyet gösteren bütün kurumların tanıtım videoları çekilmek istendiği zaman kurumumuz gerekli desteği vermektedir" diye konuştu.
Radyo televizyon ve gazetecilik alanında okuyan öğrenciler üniversite gösterilmeyen üst düzey çizim ve kurgu programlarını öğrendiklerini ve gelecekte bu bilgilerin çok işe yarayacağını belirtti.
2009 yılından beri eğitim hayatına devam eden okul, Samsun manzarası ile de öğrencilerin ilgi odağı oluyor. Teknik donanımıyla nitelikli öğrenci yetiştirmek isteyen kurum Samsun'da öğrencilerin alanları ile ilgili çalışabileceği yeterli kurum bulmakta zorlanıyor.

SAMSUN

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:15
  • GÜNEŞ 06:40
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:29
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  • YATSI 19:21
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