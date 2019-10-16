Atakum'da Film Festivali başlıyor

Atakum Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle bu yıl 14.'sü gerçekleşecek olan "Uluslararası İşçi Filmleri Festivali", 1820 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlere kapılarını açıyor.

Atakum Belediyesi, TezKoopİş Sendikası, Samsun Tabip Odası, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu, Halkevleri, Samsun Çevre Platformu, Samsun Sinema Topluluğu, KATİB ve Kazım Koyuncu Kültür Merkezi iş birliğiyle "14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali" 1820 Ekim tarihleri arasında Atakum'da sinemaseverlerle buluşuyor.



Açılış konserle

Festival açılışı, 18 Ekim Cuma günü saat 19.00'da Atakum Yalı Kafe'de Erdal Bayrakoğlu konseri ve kısa film gösterimiyle başlayacak. Her yıl barış, özgürlük, direniş konulu temalara yer verilen festivalin bu yılki teması, Şair Zekai Özger'in Pencere şiirinin "Perdeyi aç, sesin sarsın dünyayı" dizesi oldu.



Emek Festivali

Kadınların kamerasından yaşamı tarif etmenin, izleyicide önemli etkiler yaratacağına ve bakan ve gören kadının, baktığı ve gördüğü yere dikkat çekmek istenilen festivalde ‘Kadın Özel Gösterimi’ yer alacak. Başladığı ilk günden beri sponsorsuz bir şekilde, gönüllü emek ile yapılan festivalin açılışında, izleyiciyle buluşacak ilk eser, yönetmenliğini Myriam Fougere'nin yaptığı feminist bir yol filmi olan "Feminista" olacak.



Umut, perdeye taşınıyor

14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nde umutsuzluğa karşı umudun perdeye taşındığı 8 uzun, 10 da kısa metraj gösterimler ücretsiz yapılacak. Filmler, Türk Tabipleri Birliği, TezKoopİş Sendikası ve Atakum Eğitim ve Eğlence Merkezinde izlenebilecek.

SAMSUN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.