Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan bir kişi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında dava açılan Emin B.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan Emin B.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
SAMSUN
16 Ekim 2019 Çarşamba
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