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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Murzioğlu: “Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldı” Samsun’da odalar ve STK’lardan ...

İHA

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini açıklayarak, "Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldı" dedi.

Murzioğlu: “Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldı” Samsun’da odalar ve STK’lardan ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini açıklayarak, “Harekat meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldı” dedi.
Samsun’da odalar ve sivil toplum kuruluşları (STK) Samsun TSO’da yaptıkları basın açıklaması ile ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi. Odalar ve STK’lar adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
harekatın evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığına dikkat çekti.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kaldığı ifade eden Murzioğlu, “Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir” diye konuştu.

“Gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler”
Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyunun gördüğünü vurgulayan Murzioğlu, “Biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dâhil olmak üzere, insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.
Murzioğlu, harekatta şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, gazilere de acil şifa dilediğini de sözlerine ekledi.
Bildiriye Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Bafra Ticaret Borsası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Terme Ticaret Borsası, Terme Ticaret ve Sanayi Odası, Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Barosu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkİş, Hakİş, MemurSen, KamuSen, Samsun Ziraat Odası, Türkiye Emekliler Derneği, Karadeniz Genç İş Adamları Dernekleri Federasyonu, SAMSİAD, SAMGİAD, MÜSİ AD Samsun Şube, ASRİAD Samsun Şubeleri destek verdi.

SAMSUN

16 Ekim 2019 Çarşamba

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