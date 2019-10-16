Kaymakan Güner, öğrencilere ödüllü yönlendirme yarışmasını tanıttı

Samsun'un 19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, öğrenciler ve velilere "Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider” ödüllü yönlendirme yarışmasını tanıttı.

Tekel İsmail Çolak İlkOrtaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Güner, projenin ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerin, ailesini, akrabalarını ve komşularını KETEM'e yönlendirerek kanserle ilgili taramalarını yaptırmalarının amaçlandığını söyledi.

Böyle bir projenin sürdürülebilir ve hayata dokunur olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Güner, ”İlkokul çocukları özellikle işin içerisine girince o masumiyetleri ve temiz yürekleri ile topluma bu daveti yapıyorlar. Biz bu projede yer almaktan dolayı son derece çok mutlu olduk" dedi.



"Kanserle mücadelenin çaresi var"

19 Mayıs Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. M. Alper Çelik, kanserle mücadele anlamında vatandaşa yardımcı olmak ve önleyici hizmetler anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldığının altını çizdi. Çelik, "Bu kötü hastalıkla mücadele etmek için insanlar çaresiz değil, mutlaka çaresi de var. Doktorların söyledikleri gibi ilk ve erken teşhis hastalıkla mücadelede çok önemli. İşte bu erken teşhisi yakalayabilmek için kanser taramalarını yaptırmak gerekiyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın ilçelerde KETEM’leri var. Vatandaşlarımız buralara mutlaka başvursunlar" dedi.

Ödüllü yönlendirme yarışmasının Bisiklet, hediye çeki ve spor seti hediyeleri yarışma sonunda verilecek olup, rozet ve kırtasiye seti hediyeleri yarışma devam ederken hak eden öğrencilere verilecek.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, okul müdürleri , veliler ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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