Samsun’da 2019 Eylül’de 2 bin 476 konut satışı yapıldı

Samsun’da 2019 yılı Eylül ayında 2 bin 467 konut satıldı. Samsun’un bu istatistiklerle Türkiye geneli konut satışlarında yüzde 1,7’lik payla 18’inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 ve bir önceki aya göre yüzde 12,2 oranında artarak 2 bin 467 adet oldu. Samsun, 2 bin 467 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,7'lik pay alarak 18'inci sırada yer aldı.



946 adet ipotekli konut satışı yapıldı

Öte yandan 2019 yılı Eylül ayında Samsun’da satılan konutların yüzde 38,3'ü ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 36'ncı sırada yer aldı. Samsun'da 2019 yılı Eylül ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 300,8 oranında arttı.



Bin 521 konut el değiştirdi

Samsun’da 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 25,5 oranında azaldı. Aynı dönemde Samsun toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı (yüzde 61 ,7) sıralamasına göre 46'ncı sırada yer aldı. 2019 Eylül ayında Samsun'da satılan konutların 1031 adedi ilk defa satılırken, 1436 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 41,8 iken, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 58,2 olarak gerçekleşti.

SAMSUN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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