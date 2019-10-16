Terme'den 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tüm Türkiye gibi, Terme Belediye Meclisimiz de bütün varlığıyla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğimizin yanındadır" dedi.

Terme Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdi. Terme Belediye Meclisinin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Millet olarak her zaman olduğu gibi şimdide mazlumun yanındayız. Mehmetçiklerimiz, kendi hayatlarını hiçe sayarak mazlum coğrafyalarda beslenen eli kanlı örgütlere karşı, şanlı bir mücadele veriyor. Bizde hem dualarımızla, hem de gerekirse tüm varlığımızla Mehmetçiklerimizin yanındayız. Hain emelleri olan ne örgütler, ne de dış güçler bu coğrafyada isteklerini gerçekleştiremeyecek. Bunun en büyük teminatı Türk Milleti'nin kendisidir. Bu minvalde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tüm meclis üyelerimiz ve destek verirken, terörü lanetliyoruz ve ordumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz" diye konuştu.

Tüm Meclis üyelerinin imzaladığı "Barış Pınarı Harekatı'nı Destekliyoruz" adlı ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite imkânı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Birbirinin ikiz kardeşidirler. Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Terme Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır."

SAMSUN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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