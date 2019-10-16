Tekkeköy’den 5 yıldızlı hamam hizmeti Tekkeköy Belediyesi Türk Hamamı misafirlerini bekliyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılan ve misafirlerine 5 yıldızlı otel konforu sağlayan Tekkeköy Belediyesi Türk Hamamı, misafirlerini bekliyor.

Tekkeköy Belediyesi ilçenin birçok noktasında başladığı projelerini tek tek tamamlayarak hizmete açmaya devam ediyor. Birçok projenin tamamlanıp ilçe halkının hizmetine sunulmasının ardından Tekkeköy Belediyesi devam eden projeleri de bir an önce tamamlayarak açılışlarını yapmak için gün sayıyor. İçerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası (Fin hamamı), masaj odası, kişiye özel dinlenme odası, kafeterya, duşlar ve şok havuzu bulunan Türk hamamı, vatandaşlarını ağırlamaya başladı.

Tekkeköy 19 Mayıs Mahallesi'nde 5 bin 500 metrekarelik alan üzerinde Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile ilçeye yapılan Türk hamamı, resmi açılışın yapılmasına kısa bir süre kala vatandaşlarına hizmet vermeye başladı. Hamama gelen vatandaşlar alanlarında uzman masörler ve tellaklar sayesinde gündelik hayatın stresinden uzaklaşıp, vücutlarını rahatlatıyorlar. Hamamın havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu gibi imkanlarından yararlanan vatandaşlar ardından da kişiye özel dinlenme odalarına çekilerek, kafalarını dinliyorlar. 2 bölümden oluşan hamamda 1 bölümde erkekler, diğer bölümde ise kadınlar birbirinden bağımsız olarak hizmet alıyorlar.

Resmi açışına az bir süre kalan Tekkeköy Belediyesi Türk Hamamı, hamamı kullanan vatandaşlardan ise tam not aldı.

SAMSUN 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:15

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