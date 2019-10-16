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YORUM KURALLARINI OKUDUM

11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

İHA

Samsun'da, Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle 1618 Ekim 2019 tarihleri arasında OMÜ Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen '11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun açılışı yapıldı.

11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Samsun’da, Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle 1618 Ekim 2019 tarihleri arasında OMÜ Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen '11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun açılışı yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 11. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı, OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Şen, “Türkler insanı insanlıkla buluşturan değerler bütününe ‘erdem’ demişler. Bu kavramın zirvesine isi dili yerleştirmişlerdir. O nedenle en eski atasözlerimiz arasında ‘erdem başı dil’ uyarısı yapılmıştır. Türklüğün dil yadigarlarında destan çağından itibaren dünyayı kucaklayan bir iddia göze çarpar. ‘Daha deniz daha ırmak isteriz, gök kubbe çadırımız, güneş bayrağımız olsun’ diyen Oğuz Kağan’ın gök kubbe çadırının altında tasavvur ettiği iletişimin kaynağı Türkçe idi. Yukarda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında var edilen kişi oğlunun üzerine hükümran olan atalarını anan Bilge kağan elbette dünyayı Türkçe okumuştu. Türklerin gönüllerini fethetmek için onların dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur diyen Kaşgarlı, Türkçenin ikliminde bir dünya tasavvurunun peşinde idi. Türkiye Cumhuriyeti’ne göden yolda ilk adımın atılışının 100. yılı olması münasebetiyle özel bir zaman dilimidir. Türk’ün bir asır önceki bağımsızlık mücadelesinin başlangıcına tanıklık eden Samsun’da o kutlu zamanın adını taşıyan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ‘XI Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu’nun düzenleniyor olması etkinliğimizi daha da anlamlı kılmaktadır” diye konuştu.
“Bir dilin bir milletin geleceği açısından önemini ifade etmek belki benim üzerime vazife değil ama bu hepimizin bildiği bir gerçektir” diyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bunu bugüne bağlayan bu günü geleceğe taşıyan en önemli değerlerimizden olan dilin hakikaten yaşadığı bu dönemde dün bugün ve yaşayacağı dönemde kendisini koruması özel duvarlar örülerek sağlanacak bir şey olmadığını biliyoruz. Dün de diller bir birinden etkilendi, bu gün de etkileniyorlar, yarında etkilenecekler. O nedenle dilimizi korumanın duvarlar örerek bu irtibatı koparmaktan geçmediğini de biliyoruz. Bir milletin güçlü kalabilmesi için dil çok önemli yer tutmaktadır” ifadelerini kullandı.
Ardından, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, sempozyumla ilgili birer konuşma yaptılar.

“Türkçe soylu bir dildir”
Vali Osman Kaymak ise sempozyumda yaptığı konuşmasında, “Asırlar süren bir birikimle oluşan kültürümüzün en önemli taşıyıcısı hiç şüphesiz dilimizdir. Yahya Kemal de manasını, ‘Türkçe ağzımda annemin ak sütü gibidir’ sözüyle bulan lisanımız aynı zamanda milletimizin tarih sahnesindeki teminatıdır. Bu hususta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milleti, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir’ tespiti durumu özetler mahiyettedir. Türkçe soylu bir dildir. Bu soyluluk köklü oluş yanında miras alınan asalete de işaret eder. Dilimizin gücünün ortaya konulmasında siz değerli bilim insanlarına önemli vazifeler düşmektedir. Onu bir kuyumcu titizliğiyle ele alarak imkân ve zenginliklerini ortaya koyacağınız çalışmaların niteliği yükseldikçe milletimizin göğsü kabaracaktır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Topluluğunun hazırladığı konseri dinleyerek, seslendirilen eserlere tüm katılımcılarla birlikte eşlik etti. Ardından Vali Osman Kaymak, sempozyuma İran'dan katılan ve 2018 yılında Türklüğün büyük ve önemli bir eseri olan Dede Korkut'un 3. nüshasını Türk dünyasına kazandıran Türkmen aydını Valimohammad Khojeh'e lale motifi işlemeli tablo hediye etti.
Bir dünya dili olan Türk dilinin, tarihi ve kültürel kökleri, coğrafi yayılımı, günümüz dünyasındaki konumu ile bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle ele alınacağı sempozyuma, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcıları, ülkemizden ve yurt dışından çok sayıda Türkolog (Türklük Bilimi Uzmanı), akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN

16 Ekim 2019 Çarşamba

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