Bafra’da iş yerinden telefon hırsızlığı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kapı camı kırılarak 4 adet telefon çalındı.

Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk’e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.