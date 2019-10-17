Samsun'da otomobil kamyonetin altına girdi: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin kamyonetin altına girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisi Dolum Tesisleri karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Gündüz idaresindeki 55 ABU 377 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Yaşar Aydın yönetimindeki 55 AAD 112 plakalı kamyonet yavaşlayınca kamyonete çarpıp altına girdi. Kamyonet yoldan çıkıp refüjdeki ağaca çarparken, bu sırada Yusuf Temiz yönetimindeki 55 AHM 82 plakalı kapalı kasa kamyonet de otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Samet Gündüz ile kamyonet sürücüsü Yaşar Aydın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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