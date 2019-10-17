Alaçam’ın tarihi bu okulda yaşatılıyor

Samsun Alaçam Cumhuriyet İlkokulunda koridorlar, Alaçam’ın tarihini anlatan fotoğraflarla süslendi.

Okul öğretmenleri Uğurhan Başaran, Şengül Başaran, Seval Uyar ve Asuman Köse tarafından hazırlanan çalışmada okulun koridorunda Alaçam’ın tarihini anlatan fotoğraflar yer alıyor. Öğrenciler Alaçam tarihi hakkında bilgiler edinirken, edindiği bilgilerde kalıcı hale geliyor. Okul Müdürü Dursun Gül, “Öğrencilerimize ilçenin tarihini anlatmanın en kolay yolu olarak bunu seçtik. İlçemizi yakından tanımak ve resimler ile görmenin mümkün olduğunu dile getirerek, bu sayede öğrencilerimiz kendi kendileri ile geçmişini daha kolay bir şekilde tanımış olacaktır” dedi.

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