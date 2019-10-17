Çarşamba Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Belediyesi Meclis Üyeleri Barış Pınarı Harekatı’na destek vererek altı aylık huzur hakkı ücretleri olan 43 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Belediyesi Meclis Üyeleri altı aylık huzur hakkı ücretleri olan 43 bin TL'yi Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı. Başkan Halit Doğan yayınladığı bildiride Türkiye'nin dış güvenliğini sağlamak için ordunun büyük bir mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin dış güvenliğini sağlamak için ordumuz büyük bir mücadelenin içerisinde, şehit haberleri alıyoruz, yaralılarımız var, daha büyük tehlikelere meydan vermemek adına ülkemiz meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Yaptığımız başka bir ülkenin toprak bütünlüğüne saldırı değil, toprak bütünlüğümüze yapılan saldırıyı defetmektir. Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK,PYD,YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi toraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla Barış Pınarı harekatı başlatmıştır" dedi.



“Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur"

Sınırın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülke için oluşturduğu tehdidin ortada olduğunu belirten Başkan Doğan, "Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir.Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı ile bölgesinde yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu

çerçevede değerlendirilmelidir" diye konuştu.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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