Şehit Erdal Bolat Lisesi proje faaliyetlerine devam ediyor

Samsun Alaçam Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yürüttüğü Avrupa Birliği proje faaliyetlerinden olan “Erasmus+KA101 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği“ projesi kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Erken okul terkini engellemek için hazırladıkları projeleri ile Türkiye genelinde 4 bin 19 proje başvurusu içerisinde 91 puan alarak hibe almaya hak kazanan 166 proje içerisine girmeyi başaran Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 916 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Floransa şehrinde projeleriyle ilgili eğitim alarak, İtalya’da bir meslek lisesinde incelemelerde bulunmuştu. Projeleri sayesinde aldıkları eğitimi ve edindikleri deneyimleri paylaşmak için yaygınlaştırma faaliyetleri yürüten Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kapsamda Erasmus Days etkinlikleri ile okullarda deneyim paylaşımı yaptı. Etkinlikte projenin amacı, süreç, hareketlilik faaliyetleri, deneyim paylaşımı ve eğitim faaliyetleri ele alındı. Okul müdürü Abdulkerim Açıkgöz ve proje koordinatörleri tarafından yapılan sunumlarda, projenin Alaçam’daki okullarda ne gibi katkılar sağlayabileceği anlatıldı. Bilgilendirme toplantılarına okulların idareci ve öğretmenleri katıldı.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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