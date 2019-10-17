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Murzioğlu: "Korkmayın, cesur olun, risk alın, girişimci olun"

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin 20192020 Akademik Yılının ilk dersinde üniversiteli gençlere seslenen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Konfor alanınızdan çıkın, cesur olun, risk alın. Çok çalışın. Kaybetmekten korkmayın, girişimci olun. Çünkü ülkemizin size ihtiyacı var" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin 20192020 Akademik Yılının ilk dersinde üniversiteli gençlere seslenen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Konfor alanınızdan çıkın, cesur olun, risk alın. Çok çalışın. Kaybetmekten korkmayın, girişimci olun. Çünkü ülkemizin size ihtiyacı var” dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin 20192020 Akademik Yılı açılışında üniversiteli öğrencilerle bir araya gelerek, ilk ders konuşmasını gerçekleştirdi. Samsun ve Samsun Ekonomisi konulu sunum yapan Başkan Murzioğlu, üniversiteli gençlere girişimcilik üzerine de tavsiyelerde bulundu.

"İşin formülü girişimcilik"
Konuşmasında, girişimciliğin önemine değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Girişimcilik zenginliktir. Herkes zengin olmak ister, bu işin formülü ise girişimciliktir. Siz ne kadar zenginseniz, ben o kadar zenginim. Şehrim daha zengin, ülkem daha zengin. Zenginliğin faydası hepimize. Girişimcilik bizim için yeni bir kavram. Bugün dünyada milletlerin gücü top tüfekle uçakla değil, girişimcileriyle ölçülüyor. O zaman güç iki şeyle ölçülüyor. Girişimcilik olmayınca kalite yok, ucuzluk yok. Bakın dünyada en gelişmiş 20 ülkeye, en girişimci 20 ülke. Girişimcilik ne kadar yüksekse, o kadar zenginsin. Dünya öyle bir hale geldi ki, kendi nüfusları yetmiyor girişimci ithal ediyorlar. Bizim en büyük derdimiz işsizlik. Her yıl istihdam nüfusu 1 milyon artıyor. Devlet verebilir mi, Kim verecek bunlara iş, girişimciler verecek. İşsizliği çözmenin tek yolu girişimciliği artırmak. 1 milyon 500 bin girişimcimiz var ve toplam 15 milyon kişi bunların yanında çalışıyor. Eğer huzur istiyorsak girişimci çıkarmak zorundayız. Girişimci demek sınırlarını aşan kimse demektir. Konfor alanını dışına çıkan demektir. Eğer konfor alalında yaşamaya devam edersen girişimci olamazsın” diye konuştu.

"Eski köye yeni adet getirin, icat çıkarın"
Girişimciliğin hayalle başladığını ifade eden Murzioğlu, "Her şey hayalle başlar. En sınırsız olduğunuz alan. Hayalini hedefe bağla. Hayali hedefe bağlamazsan hayalperest olursun. Hayal kurduk, hedef koyduk. Yeter mi, yetmez. Çalışmak lazım. Yattığımız yerden, konfor alanımızdan çıkmadan başarılı olamayız. Arkadan gelenler, yolda uyuyanları ezer geçerler. Duranlar için hayat hakkı yoktur. Eski köye yeni adet getirin. Mevlana'nın dediği gibi, “Dün dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım”. Her sabah yeni ne yapabilirim demeniz lazım. Dünya o kadar küçüldü ki, seni sollayıp geçiyor. Bugün yeni ne yapmalıyım demelisin. İcat çıkarmak yapılamayanı yapmak demektir. İcat çıkarın, yenilik yapın, fark yaratın. Yapılmış olanı farklı yapın. Yeniliğe ayak uyduramayanlar yok olmaya mahkumdur. Bunun çok örneği var. Onun için her gün işe başlarken, yeni ne yapabilirim diyerek işe başlamak lazım. İş deyince, sermaye diyoruz. Yeni fikir deyince aklınıza dünyayı kurtarmak gelmesin, yeni fikirler etrafımızda. Amazon en büyük eticaret sitesi. Amazon ilk başladığında kitap satıyordu. Şimdi dünyanın en büyüğü. Hepiniz bilirsiniz okulun önünde tablada simit satılırdı, şimdi nerede satılıyor. Sarayda. Hamur aynı, susam aynı pekmez ayın. Ama fiyatlar 1’e 10. Biri sadece simit satıyor, öbürü yanında Kayseri'nin sucuğunu, Kars'ın peynirini Rize'nin çayını satıyor. En iyi fındığı biz üretiyoruz. Adam üzerine kakao koyuyor daha yüksek fiyata satıyor. Bütün mesele işinizi marka haline getirmeniz” şeklinde konuştu.

Artık fikriniz sermayeniz
Salonda bulunan üniversiteli gençlere, “Konfor alanınızdan çıkın, cesur olun, risk alın. Çok çalışın” diye seslenen Başkan Murzioğlu, “Her alışverişte kar da vardır zarar da. Onun için risk alamayan girişimci olamaz. Girişimci olamayan zengin olamaz. Kaybedeceksiniz kazanacaksınız, kaybede kaybede kazanmayı öğreneceksiniz. Kazanmanın değerini anlayacaksınız. Bunun mektebi yok, yaşayarak doğruyu öğreneceksiniz. Google’dan önce 20 arama motoru var. Hepsi başarısız olmuş. Google 21’inci ve dünyanın en büyük arama motoru. Artık fikriniz sermayeniz. Ortaklık kurun. Güçlerinizi birleştirdiğiniz zaman, sermayeyi birleştirdiğiniz güçlüsünüz. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun her zaman dile getirdiği gibi, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Herkesin kendi anayasası olması lazım. İşten artmaz, dişten artar. Gideriniz, gelirinizden fazla olmasın. İşin hilesi dürüstlüktür. Eğer kazanmak istiyorsan dürüst olmak zorundasın. Kısa günün karı olmaz. Önce kontrol, sonra itimat. Yanınızdaki insanların onları kontrol edeceğinizi bilmesi lazım. İtimat sonra. Hafızasına güvenen daima yanılır. Söz uçar, yazı kalır. Her şeyi yazıya dökün. Bizler, sizlere güveniyoruz. Ülkemizin geleceği sizlerin elinde. Bizi hedeflerimize sizler taşıyacaksınız. İnşallah hep birlikte ülkemizi hedeflediğimiz noktalara taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmanın ardından, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, Murzioğlu’na teşekkür belgesi verdi.

SAMSUN

17 Ekim 2019 Perşembe

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