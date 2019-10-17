'Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın dilinden 100. yılında Milli Mücadele' programı Samsunlular ile buluşacak

Merkezi Ankara’da bulunan özel bir okul, 2225 Ekim tarihleri arasında Samsun ve Amasya’da 'Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın Dilinden 100. Yılında Milli Mücadele' başlıklı bir dizi program düzenleyecek.

13 ilden gelen ve özel okul mensubu 45 kadar öğrencinin katılacağı programın Karadeniz’deki ilk durağı Samsun olacak. 11 ilden gelen 35 öğrencinin konuşmacı olarak katılacağı Amasya programı ise okulun bölgedeki ikinci durağı olacak. Özel okul koordinesinde gerçekleştirilecek?olan?programın ortakları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,?Samsun Valiliği,??Samsun?İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya Valiliği ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yer alıyor. Samsun’un ve Amasya'nın kültür hayatına,?faaliyetlere katılan öğrencilerin?de?düşünce dünyasına?yeni bir heyecan katması beklenen programda akademisyen ve yazarların öğrenciler ile yapacakları sohbetler de yer alacak. Program kapsamında kültür gezileri yanında, 22 Ekim Salı günü Samsun Büyükşehir Atakum Sanat Merkezi'nde ve 24 Ekim Perşembe günü Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu' tarafından konser icra edilecek.

22 Ekim günü program, Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapılacak “Mehmet Akif Ersoy” paneli ile başlayacak. 23 Ekim'de üç okul paneli ile devam edecek olan etkinlik, akabinde On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak olan “Tarık Buğra” kapanış paneli ile son bulacak. Programın ikinci etabı ise Amasya’da olacak. 24 Ekim günü saat 10.00’da Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek açılış paneli ile başlayacak. Özel okulun öğrencilerinin 100. yılında Tarık Buğra’nın dilinden ve eserlerinden hareketle Milli Mücadele'yi anlatacakları panel, yazar buluşmaları ve şehir gezisinin ardından 25 Ekim günü sabah saatlerindeki okul panelleri ve Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacak 'Mehmet Akif Ersoy' sunumları ile son bulacak. Öğrencilerinin sunumları ile gerçekleştirilecek olan 'Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın Dilinden 100. Yılında Milli Mücadele' başlıklı program, Milli Mücadele ruhunu özel okulun yazarlarının anlatımı ve eserleri ile yeniden yaşatmayı ve birlik ve beraberliğimizi diri tutmayı hedefliyor.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.