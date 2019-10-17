OMÜ Sahnesi’nde klasik Türk müziği nostaljisi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarları ortaklığında düzenlenen klasik Türk müziği konseri, dinleyicilere nostaljik bir akşam yaşattı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü’ndeki OMÜ Sahnesi’nde verilen konserde klasik Türk müziğinin sevilen eserleri icra edildi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu’nun solist olarak sahne aldığı konserde, OMÜ Devlet Konservatuvarından Dr. Öğr. Üyesi Emre Pınarbaşı (ney) ve OMÜ Devlet Konservatuvarı Arş. Gör. Naci Parlar (keman) görev alırken, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden ise Dr. Öğr. Üyesi Gamze Köprülü ritim, Öğr. Gör. Aziz Destegül ud, Funda Keklik Kal kanun ve Ebubekir İnalkaç ritim performanslarıyla katılımcıların beğenisini kazandı. Farklı yüzyıllarda yaşamış bestekârların şehnaz, hicazkâr, hüzzam, şehnazbuselik, kürdilihicazkâr ve hüseyni makamlarındaki eserlerini, Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu’nun yorumu ve öğretim elemanlarının performansıyla dinleyen klasik Türk müziğiseverler, beğenilerini alkışlarla sergilediler. Klasik Türk müziğinin birbirinden güzel nağmelerinin sunulduğu akşamın sonunda Dr. Öğr. Üyesi Banu Geboloğlu ve kendisine enstrümanlarıyla eşlik eden akademisyenler, katılımcılara şükranlarını sundu.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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