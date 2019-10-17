Terme fakülte istiyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ile görüşen Terme heyeti, rektörlerden ilçeye fakülte kurulması talebinde bulundu.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Ahmet Ekmekçi, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Ar, Terme Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi'den oluşan heyet, OMÜ Rektörü Sait Bilgiç ve SAMÜ Rektörü Mahmut Aydın ile görüşerek Terme'ye ilçesine fakülte istediklerini belirttiler.



"Terme'ye büyük katkı sağlayacak"

Termeyi daha yukarıya taşımak için her adımı hesaplayarak attıklarını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Amacımız Terme'ye bir çivi fazla çakabilmek. Terme'de zaten 5 bölümün bulunduğu bir meslek yüksekokulumuz var. İlçemize bir fakülte kazandırabilirsek geleceğe büyük bir miras bırakmış olacağız. İlçe ekonomisine ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağının farkındayız. Fakülte için Terme'de her hangi bir yer sorunu yada alt yapı sorunu yok. Taleplerimizi rektörlerimize ileterek, istişarede bulunduk. Bu işin peşini bırakmayacağız. Terme'nin hak ettiği yere gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 18:00

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.