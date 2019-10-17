Türkiye'nin ilk konservatuvarı 40 yaşında Büyükşehir Konservatuvarının yeni dönemi için özel etkinlikler hazırlandı

Kültür ve sanatın topluma yansıtılması ve geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 40'ıncı yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 20192020 Sanat Dönemini ve 40'ıncı Kuruluş Yıl dönümü, pazar günü düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, 20192020 dönemini 'Sanat Yılı' ilan ettiklerini hatırlatarak, "Türkiye’nin ilk konservatuvarı olarak 40'ıncı yıl anısına yeni eğitim ve öğretim dönemi açılışını hazırlanan özel etkinliklerle yapacağız" dedi.



Samsun'un kültür ve sanat kimliği

1979 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla kurulan ve 1982 yılında da Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine resmi olarak devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 40 yıllık mazisinde müzik camiasına yüzlerce sanatçı, müzisyen, oyuncu ve dansçı kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İdris Akdin, "Kentimizin kültür kimliğini ortaya çıkarmak ve toplumu sanat dallarıyla buluşturmak amacıyla çok sayıda faaliyete imza atan ve atmaya devam edecek olan konservatuvarımız, 40'ıncı yıl sezon açılışını hazırladığı özel etkinlik ve sürprizlerle gerçekleştirecek" diye konuştu.



Sanatçılardan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği konseri

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün 18 Ekim günü yeni sezona ‘Gemilerde Talim Var’ oyunuyla ‘merhaba’ diyeceğini duyuran Akdin, "40'ıncı yıl etkinlikleri ise 20 Ekim günü Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde saat 18.00'deki ‘Geçmişten Günümüze Fotoğraf Sergisi’ ile başlayacak. Mehteran takımının gösterisiyle renk katacağı açılış töreni sonrası geçmiş yıllarda konservatuvardan mezun olmuş Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği dallarından 10 solist, icra edecekleri salon konseriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Sanatçılarımız ayrıca konservatuvar günlerine ilişkin anılarını da paylaşacak. 40'ıncı yıl açılışı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması adına düzenlenecek kokteyl ile sona erecek" bilgilerini verdi.

Tüm sanatseverleri açılışa davet ettiklerini ifade eden İdris Akdin, "Türkiye’de sanatın gelişmesine büyük katkı sağlayan konservatuvarımızın sezon açılış programına tüm sanatseverleri davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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