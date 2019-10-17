FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı

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Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın, saklandığı örgüt evinde yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında mahkemece arama kararı çıkartılan A.G.Ö., Samsun'da saklandığı örgütün gaybubet evi diye adlandırılan örgüt evinde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu A.G.Ö'nün saklandığı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.G.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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