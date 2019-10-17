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Kredi kartı kopyalamaya 3 tutuklama

İHA

Türkiye'de yabancı uyruklu turistlerin alışveriş yerlerinde düzeneklerle kredi kartı bilgilerinin kopyalanması olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışma sonucu gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kredi kartı kopyalamaya 3 tutuklama

Türkiye'de yabancı uyruklu turistlerin alışveriş yerlerinde düzeneklerle kredi kartı bilgilerinin kopyalanması olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışma sonucu gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta süren çalışmalar sonucu Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 4 adet laptop, 3 adet WiFi, 3 adet harici bellek, 35 adet adaptör, 100 adet post cihazı slipi, 2 adet başkasına ait kimlik fotokopisi, 2 adet sahte sürücü belgesi ve 35 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Evde bulunan Abrurrahim Ö. ve Kenan D. ise polis ekiplerinin baskını sırasında çatı katına çıkarak kaçmak istedi. Polisin kovalamacası sonucu yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Kenan D.'nin 8 yıl önce Antalya'da ortaya çıkan kredi kartı kopyalama çetesinin lideri olduğu ortaya çıktı. Kenan D.'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu, 22 ayrı değişik suçtan hakkında 60 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 5 bin 260 lira da adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Aynı yerde yakalanan Abdurrahim Ö.'nün de hakkında yine aynı suçlardan hakkında 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı olarak ev sahibi Aysun U. adlı kadın ile Umut U. da gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda yabancı uyruklu 3 kişinin kredi kartlarının kopyalandığı tespit edilirken, söz konusu şahısların Samsun'daki alışveriş yerlerinde de kredi kartı kopyalayıp kopyalamadıkları araştırılıyor. Ele geçen dijital materyaller inceleniyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Aysun U. adlı kadın serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Kenan D., Abdurrahim Ö ve Umut U., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN

17 Ekim 2019 Perşembe

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