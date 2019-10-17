İrfan Buz: “Her hafta çok çetin müsabakalar oluyor” “İnegölspor’dan alacağımız 3 puanı da taraftarlarımıza hediye ederek yolumuza devam etmek istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İrfan Buz: “Her hafta çok çetin müsabakalar oluyor” “İnegölspor’dan alacağımız 3 puanı da ...

İHA

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, pazar günü deplasmanda yapacakları İnegölspor maçını kazanıp 3 puanı taraftara hediye etmek istediklerini belirtti.

İrfan Buz: “Her hafta çok çetin müsabakalar oluyor” “İnegölspor’dan alacağımız 3 puanı da taraftarlarımıza hediye ederek yolumuza devam etmek istiyoruz”

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, pazar günü deplasmanda yapacakları İnegölspor maçını kazanıp 3 puanı taraftara hediye etmek istediklerini belirtti.
Teknik Direktörümüz İrfan Buz, Kulüp Medya Direktörü Murat Sandıkçı’nın sunduğu Bire1 programında sorulara cevap verdi. İlk olarak Okan Dernek ile Ferhat Çulcuoğlu arasında yaşanan gerginliğe açıklık getiren İrfan Buz, “Takımımız hırslı bir şekilde İnegöl müsabakasına hazırlanıyor. Bu tür pozisyonlarda faul olur ya da olmaz. Burada arkadaşlarımız duygusal davrandı. Bunlar normal bir şey. Bunlar her futbol takımının içerisinde olan şeylerdir. Çok da büyütülecek ve abartılacak şeyler değil. Biz kendi bünyemizde bunları halledecek güçteyiz. Ondan dolayı bunun üzerine fazla yorum yapılmasını gerek bulmuyorum. Geçen haftada Bahattin ve İlyas Kubilay kadroda değildi. Burada en önemli şey takımdır. Takımda Kırklarelispor maçında iyi reaksiyon gösterdi ve 40 kazandı. Demek ki biz doğruların üzerine giderek doğruları yapmak durumundayız. Yılport Samsunspor kulübü ciddi bir kulüp. Tabii ki burada ciddi çalışılması gerekiyor. Zaman zaman bazı çizgiler geçildiği takdirde biz de bir aile babası gibi uyarı veriyoruz. Hatta takım içerisinde coşkulu ve istekli olmaları bizi de bir taraftan da sevindiriyor. Her yerde olduğu gibi profesyonel anlamda bir çizgi vardır. O çizgiyi geçmeyeceksiniz. Burada bütün futbolcular değerlidir. Aile içerisinde zaman zaman bazı şeyler olabiliyor. Kimsenin kuşkusu olmasın biz doğruların üzerine gidiyoruz” dedi.
İnegöl’den 3 puanla dönmek istediklerini belirten İrfan Buz, “İnegölspor 10 puan almış ve 9’unu kendi sahasında toplamış. Genç ve tecrübeli futbolcularla kurulu bir takım. Onların da kuvvetli ve zayıf yönleri var. Biz de bunlara çalışarak gidiyoruz. Önemli olan burada bizim ne yapacağımızdır. Bizim takımımıza baktığınızda en az gol yiyen bir takım. Diğer taraftan baktığınızda da 6 maçta gol yemedik. Bizim tabi ki burada özellikle rakibi çözme adına ve doğruları son final paslarından, kanatlardan defansın arkasına gelebilmek, üçgeni iyi kurabilmek, dikine oynayabilmek ve golü bulmak istiyoruz. Bunun yanında takım savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kırklarelispor maçına döndüğümüz zaman 90 dakikada rakibimizin bir tane pozisyonu yok. Takım savunmasının önemli olduğunu bir daha söylemek gerekiyor. Ayrıca gol bölgelerinde de etkili olmanız gerekiyor. İlk gol atana kadar pozisyon üretiyoruz ama aslında ofansif gücü yüksek bir takımız. İlk golü attıktan sonra rakibi daha rahat çözüyoruz” diye konuştu.
Ligdeki bütün takımların Samsunspor’a karşı farklı bir motive olduğunun altını çizen İrfan Buz, “Oyunu domine eden genelde Samsunspor’dur. Bu ligde bütün takımlar bize karşı çok farklı bir şekilde motivasyona bürünüyorlar. Onlarla biz yaşamak durumundayız. Biz çözüm üretmek durumundayız. Biz çözümün üzerine gitmek durumundayız. Samsunspor geldiği zaman özellikle rakip futbolcularla ilgili kendilerini gösterme açısından, motivasyonun en üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Bunlarla baş etmek durumundayız” şeklinde konuştu.
Her hafta maçlarının çok çetin geçtiğini belirten İrfan Buz, “Maçımıza gelemeyen yurt dışında ve şehir dışında olan bütün Samsunspor taraftarlarımızı buradan selamlıyoruz. Onlar bizi destekleyeceklerdir. Onların varlığını yanımızda hissediyoruz. Bizde elimizden gelen her şeyi yapıp İnegöl’den 3 puanla döneceğiz. Samsunspor hem içeride hem de deplasmanda 3 puan için mücadele ediyor. İnegölspor’dan alacağımız 3 puanı da taraftarlarımıza hediye ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig maratonu çok uzun. Mücadele etmek durumundayız. Çetin mücadeleler var. Her hafta çok çetin müsabakalar oluyor” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:16
  • GÜNEŞ 06:41
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya adli kontrol
Kredi kartı kopyalamaya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kredi kartı kopyalamaya 3 tutuklama
Kavaklılar Derneğinden engellilere destek
YEREL HABERLER Kavaklılar Derneğinden engellilere destek
FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı
Vali Kaymak’tan kadın girişimcilere destek
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan kadın girişimcilere destek
Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı
YEREL HABERLER Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı
OMÜ Sahnesinde Klasik Türk Müziği Nostaljisi
YEREL HABERLER OMÜ Sahnesinde Klasik Türk Müziği Nostaljisi
Türkiye'nin ilk konservatuvarı 40 yaşında Büyükşehir Konservatuvarının yeni dönemi için özel etkinlikler hazırlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk konservatuvarı 40 yaşında Büyükşehir ...
Terme fakülte istiyor
YEREL HABERLER Terme fakülte istiyor
1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı esecek
YEREL HABERLER 1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı ...
OMÜ Sahnesi’nde klasik Türk müziği nostaljisi
YEREL HABERLER OMÜ Sahnesi’nde klasik Türk müziği nostaljisi
'Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın dilinden 100. yılında Milli Mücadele' programı Samsunlular ile buluşacak
YEREL HABERLER 'Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın dilinden 100. ...
Murzioğlu: "Korkmayın, cesur olun, risk alın, girişimci olun"
YEREL HABERLER Murzioğlu: "Korkmayın, cesur olun, risk alın, ...
Taşımalı hizmet veren şoförlere seminer
YEREL HABERLER Taşımalı hizmet veren şoförlere seminer
Şehit Erdal Bolat Lisesi proje faaliyetlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Şehit Erdal Bolat Lisesi proje faaliyetlerine devam ...
Çarşamba Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesinden, Barış Pınarı Harekatı'na ...
Samsun'da FETÖ'den adliyeye sevk edilen 7 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den adliyeye sevk edilen 7 kişi ...
Karadeniz’de sezon balıkları uygun fiyata alıcılarını bekliyor Dondurucuya hamsi koymak isteyenler için son günler
YEREL HABERLER Karadeniz’de sezon balıkları uygun fiyata alıcılarını ...
Muhtar Tahsin Çelik hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Muhtar Tahsin Çelik hayatını kaybetti
Hastanede "Sağlık Elimizde" etkinliği
YEREL HABERLER Hastanede "Sağlık Elimizde" etkinliği
Siber polisini takibiyle kredi kartı kopyalama aparatlarıyla yakalandılar
YEREL HABERLER Siber polisini takibiyle kredi kartı kopyalama ...
Mustafa Demir’den 'biyokütle enerji santrali' açıklaması Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Kamuoyunu başka şeylerle meşgul etmeye çalışıyorlar”
YEREL HABERLER Mustafa Demir’den 'biyokütle enerji santrali' ...
Alaçam’ın tarihi bu okulda yaşatılıyor
YEREL HABERLER Alaçam’ın tarihi bu okulda yaşatılıyor
(Özel haber) Hayalleri gerçek oldu, hayatlarında ilk defa bowling oynadılar
YEREL HABERLER (Özel haber) Hayalleri gerçek oldu, hayatlarında ilk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X