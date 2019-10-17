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Rektör Bilgiç: “Geleceğe bakabilmek için dünü bilmek zorundayız” “İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bilgi ...

İHA

Rektör Bilgiç: “Geleceğe bakabilmek için dünü bilmek zorundayız” “İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bilgi Kaynakları ve Geçmişten Geleceğe Yükseköğrenim Kurumları” Konferansı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bizim geçmişi ve dünyanın geçmişini iyi bilebilmemiz lazım ki geleceğe dair planlar ve atılacak adımlar yerinde ve isabetli olsun” dedi.
Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı “İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bilgi Kaynakları ve Geçmişten Geleceğe Yükseköğrenim Kurumları” isimli konferans, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferans OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç’in konuşmasıyla devam etti.
Rektör Bilgiç, gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere ‘sizden bir şey olmaz’ baskısı uyguladığını belirterek, “Biz bugünden geleceğe bakabilmek için, dünü bilmek zorundayız. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelere olan ‘sizden bir şey olmaz’ baskısı. Bu nedenle bizim geçmişi ve dünyanın geçmişini iyi bilebilmemiz lazım ki geleceğe dair planlar ve atılacak adımlar yerinde ve isabetli olsun. Dün hakikaten bizde bir şey yok muydu, bugün mü aklımıza geldi bizi bir şeyler yapmak, bunu bilmek zorundayız. Bu kompleksten kurtulmak için bu gerçeklerle yüz yüze gelmeliyiz. Yoksa niye yok nedir onu bilmeliyiz, niye yok onu öğrenmeliyiz, varsa da varı bilmeliyiz niye vardı nasıl vardı onu görebilmeliyiz ki bizim de hakikaten bugünün gerçekleriyle yarın da daha güvenle gidebileceğimiz bir yolda yürüyüşümüz mümkün olsun. Rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin bu açıdan çok büyük katkılar sağladı bize. Verdiği eserler, ortaya koyduğu çalışmalar var olan gerçeklerdi ama saklanmış veya ortaya çıkarılamamış gerçeklerdi. Bize bıraktığı eserlerle önümüz aydınlatılmış oldu” diye konuştu.

“Coğrafya kaderdir"
Bilgiç’in konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştiren Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bilgi Kaynakları ve Geçmişten Geleceğe Yükseköğrenim Kurumları” başlıklı bir sunum yaptı. Rektör Şahin, “Biz köklü ve büyük bir milletiz. Tarihte iz bırakan milletlerden biriyiz. 1400’lü yıllarda Afrika’da yaşayan İbni Haldun’un bir söylemi vardır, ‘Coğrafya kaderdir’. Gerçekten şu dünyadaki en kritik kavşak noktalarından birine hükmeden bir millet olarak bin yıldır buradayız, inşallah nice bin yıllar burada var olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Konferans sorucevap bölümü ile sona erdi. Rektör Şahin’e sunumu sonrası OMÜ Rektörü Sait Bilgiç tarafından, adına dikilen fidanın sertifikası verildi.
Konferansa İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

SAMSUN

17 Ekim 2019 Perşembe

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