Samsun ve Amasya'da "Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın Dilinden 100. Yılında Milli Mücadele" programı

Merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Mektebi, 2225 Ekim tarihleri arasında Samsun ve Amasya’da “Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın Dilinden 100. Yılında Milli Mücadele” başlıklı bir dizi program düzenleyecek.

Programın Samsun’daki ilk etabı; 22 Ekim Salı günü saat 10.00’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde yapılacak olan “Mehmet Akif Ersoy” paneli ile başlayacak. 23 Ekim’deki üç okul paneli ile devam edecek olan etkinlik, saat 14.00’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapılacak olan “Tarık Buğra” kapanış paneli ile son bulacak.

Programın ikinci etabı ise Amasya’da, 24 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da Amasya Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek açılış paneli ile başlayacak. Anadolu Mektebi öğrencilerinin 100. Yılında Tarık Buğra’nın dilinden ve eserlerinden hareketle Millî Mücadele'yi anlatacakları panel, yazar buluşmaları ve şehir gezisinin ardından 25 Ekim Cuma sabah saatlerindeki okul panelleri ve 14.00’teki Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yapılacak “Mehmet Akif Ersoy” sunumları ile son bulacak.

Anadolu Mektebi öğrencilerinin sunumları ile gerçekleştirilecek olan “Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra’nın Dilinden 100. Yılında Millî Mücadele” başlıklı program, Millî Mücadele ruhunu Anadolu Mektebi yazarlarının anlatımı ve eserleri ile yeniden yaşatmayı ve birlik ve beraberliği diri tutmayı hedefliyor.

13 ilden gelen ve Anadolu Mektebi mensubu 45 kadar öğrencinin katılacağı Samsun programı Anadolu Mektebinin Karadeniz’deki ilk durağı olacak. 11 ilden gelen 35 öğrencinin konuşmacı olarak katılacağı Amasya programı ise Mektebin bölgedeki ikinci durağı olacak. Anadolu Mektebinin koordinesinde gerçekleştirilecek?olan?programın ortakları arasında Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,?Samsun Valiliği,??Samsun?İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya Valiliği ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yer alıyor.

Samsun’un ve Amasya’nın kültür hayatına,?faaliyetlere katılan öğrencilerin?de?düşünce dünyasına?yeni bir heyecan katması beklenen programda; akademisyen?ve?yazarların??öğrenciler?ile yapacakları sohbetler de yer alacak. Program kapsamında kültür gezileri yanında, 22 Ekim Salı günü Samsun Büyükşehir Atakum Sanat Merkezinde ve 24 Ekim Perşembe günü ise Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde “Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu” tarafından birer konser de icra edilecek.

SAMSUN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:16

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