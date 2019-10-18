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Hayvanların kraliçesi 50'si kirpi 150 hayvana annelik yapıyor Hayvanlar yüzünden şehri terk edip ...

İHA

Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı 49 yaşındaki Nino Kılıçkıran, barınağa çevirdiği evinin bahçesinde 50'si kirpi 150 hayvana adeta annelik yapıyor.

Hayvanların kraliçesi 50'si kirpi 150 hayvana annelik yapıyor Hayvanlar yüzünden şehri terk edip ormana yerleşti

Gürcistan uyruklu Türk vatandaşı 49 yaşındaki Nino Kılıçkıran, barınağa çevirdiği evinin bahçesinde 50'si kirpi 150 hayvana adeta annelik yapıyor.
Samsun'un Atakum ilçesi İncesu mevkisinde 2 katlı evinin bahçesini hayvan barınağına çeviren, Gürcüce'de isminin anlamı "kraliçe" olan Nino Kılıçkıran, 150 hayvana gözü gibi bakıyor. Kedi, köpek, kuş, kirpi, kaplumbağa ve tavuk gibi birçok hayvana annelik yapan Nino Kılıçkıran, küçüklükten beri hayvanlara inanılmaz bir sevgisinin olduğunu belirtti. 27 sene önce evlenerek Türkiye'ye yerleşen Nino Kılıçkıran, baktığı hayvanlar yüzünden komşuları ile kavgalı olduğu için şehir merkezinden ayrılıp ormanlık alanda yaşamaya başladı. Kiraladığı mütevazi evinde bütün günü hayvanlarla ile geçiren Kılıçkıran, kaldığı evinde su olmadığı için üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile su taşımak zorunda kalıyor. Baktığı hayvanlarına "Çocuklarım" diyen Nino Kılıçkıran, bahçesinde beslediği tavukların yumurtasını satarak geçimi sağlıyor.

"Tavuklarımdan ürettiğim yumurtayı satarak hayvanlara mama alıyorum"
Baktığı her hayvanın bir hikayesi olduğunu ifade eden Kılıçkıran, "Samsun'da 27 senedir yaşıyorum. Daha önce Samsun merkezde yaşıyordum. Son 6 senedir ormanın içerisinde yaşıyorum. Bu hayvanlar için mecburum şehir dışında yaşamaya. Daha önce sadece kedilerim vardı. Kedilerim için Samsun merkezden taşınmak zorunda kaldım. Daha sonra sokaklarda kalan yavru hayvanları buldum. Buraya geldim. Buradaki her hayvanın bir hikayesi var. Burada 150 adet hayvanım var. Tavuklarımdan ürettiğim yumurtayı satarak hayvanlara mama alıyorum" dedi.

"50 kirpimi kışın hayatta kalsınlar diye ellerimle besliyorum"
Doğada huzurlu ve mutlu şekilde yaşadığını söyleyen Nino Kılıçkıran, "Buradaki canlara bakmaya çalışıyorum. Kirpilerim var. Çoğu insan bilmez ama kirpiler iyi beslenen kirpiler olursa kışı çıkartır. Beslenemedikleri zaman kış uykusuna yatan kirpiler uyurken telef oluyorlar. 50 adet kirpim var. Yemeğim kısıtlı olduğu halde onlarla paylaşıyorum. Yaşamaya devam etsinler diye. Hayvanların refahı için binlerce gönüllü olduğunu biliyorum fakat Türkiye'nin farklı yerlerinden acı haberler geliyor. Allah bizlere rızk veriyor bunlarla paylaşalım diye. Onun için insanların daha fazla duyarlı olmasını istiyorum. İnsanların hep birlikte birlik içinde olarak hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Bir elin nesi var iki elin sesi var" diye konuştu.

"11 adet yetim yavru kedim var"
Hayvanları, iyi bakabilecek kişilere sahiplendirmek istediğini belirten Kılıçkıran, "İnsan bence vicdanlı doğar. Benim çocukluğum Gürcistan'ın bir köyünde geçti. Köyde hep hayvanlar ile birlikteydim. Asla onlardan kopamadım. 11 adet yetim yavru kediye annelik yapıyorum. Bu bebekleri Samsun'un farklı bölümlerinden buldum, aldım. Bu hayvanların sadece yemesi içmesi değil, aşısı, kısırlaştırılması var. Bunları hep tek başıma yapıyorum. Hayvanlar dışında ormana da ben bakıyorum. Hiçbir ağacı kestirmedim. Buralara düzenledim ve canlılar için yeni yaşama alanı yaptım. Kedileri veya buradaki herhangi bir hayvanı iyi bakabilecek hayvanseverler bana ulaşsınlar" şeklinde konuştu.

SAMSUN

18 Ekim 2019 Cuma

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