Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

İHA

Samsun polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 9 kişi adliyede

Samsun polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları kimlikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslar ile teması görülen 12 şahıstan çok sayıda paketler halinde, 0,47 gram bonzai, 56 adet uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ecza, 0,95 gram esrar maddesi ve 0,11 gram eroin maddesi elde edildi. Çalışmanın devamında Çarşamba sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi ve olayla ilgili M.A., S.T., U.E.K., E.Ö., R.C.Y., M.Ö.G. ve F.O. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şahısların evlerinde yapılan aramalarda, paketler halinde 51,77 gram esrar, 378 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira para ele geçirildi. Gözaltına alanlarla bağlantıları oldukları tespit edilen E.Ç. İlkadım içesinde, T.Y. ise Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 9 kişi "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:17
  • GÜNEŞ 06:42
  • ÖĞLE 12:25
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilek güreşinde dünya ikincisi Gamze'nin doktorluk hayali de gerçek oluyor
YEREL HABERLER Bilek güreşinde dünya ikincisi Gamze'nin doktorluk ...
250 yataklı devlet hastanesi Tekkeköy’de çığır açacak 126 milyon TL’lik hastanenin fore kazık çalışması bitti, inşaat devam ediyor
YEREL HABERLER 250 yataklı devlet hastanesi Tekkeköy’de çığır ...
Yunus polislerinden eğitim sonrası gösteri
YEREL HABERLER Yunus polislerinden eğitim sonrası gösteri
Poşetli telefon hırsızı kamerada İzinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi
YEREL HABERLER Poşetli telefon hırsızı kamerada İzinin belli ...
Samsun'da FETÖ'den 3 şahıs adliyede
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den 3 şahıs adliyede
Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest
YEREL HABERLER Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi serbest
Atakum'da eller Mehmetçik için semada
YEREL HABERLER Atakum'da eller Mehmetçik için semada
Hayvanların kraliçesi 50'si kirpi 150 hayvana annelik yapıyor Hayvanlar yüzünden şehri terk edip ormana yerleşti
YEREL HABERLER Hayvanların kraliçesi 50'si kirpi 150 hayvana annelik ...
Samsun ve Amasya'da "Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın Dilinden 100. Yılında Milli Mücadele" programı
YEREL HABERLER Samsun ve Amasya'da "Mehmet Akif Ersoy ve Tarık ...
Yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefes kesti Temel eğitim kursunu tamamlayan yunus ekipleri, hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Yunus ekiplerinin motosiklet gösterisi nefes ...
Rektör Bilgiç: “Geleceğe bakabilmek için dünü bilmek zorundayız” “İnsanoğlunun Yeryüzündeki Bilgi Kaynakları ve Geçmişten Geleceğe Yükseköğrenim Kurumları” Konferansı
YEREL HABERLER Rektör Bilgiç: “Geleceğe bakabilmek için dünü bilmek ...
İrfan Buz: “Her hafta çok çetin müsabakalar oluyor” “İnegölspor’dan alacağımız 3 puanı da taraftarlarımıza hediye ederek yolumuza devam etmek istiyoruz”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Her hafta çok çetin müsabakalar ...
Silahla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya adli kontrol
Kredi kartı kopyalamaya 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kredi kartı kopyalamaya 3 tutuklama
Kavaklılar Derneğinden engellilere destek
YEREL HABERLER Kavaklılar Derneğinden engellilere destek
FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan kadın örgüt evinde yakalandı
Vali Kaymak’tan kadın girişimcilere destek
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan kadın girişimcilere destek
Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı
YEREL HABERLER Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı
OMÜ Sahnesinde Klasik Türk Müziği Nostaljisi
YEREL HABERLER OMÜ Sahnesinde Klasik Türk Müziği Nostaljisi
Türkiye'nin ilk konservatuvarı 40 yaşında Büyükşehir Konservatuvarının yeni dönemi için özel etkinlikler hazırlandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk konservatuvarı 40 yaşında Büyükşehir ...
Terme fakülte istiyor
YEREL HABERLER Terme fakülte istiyor
1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı esecek
YEREL HABERLER 1. Atakum Edebiyat Şenliği ile edebiyat rüzgarı ...
OMÜ Sahnesi’nde klasik Türk müziği nostaljisi
YEREL HABERLER OMÜ Sahnesi’nde klasik Türk müziği nostaljisi
'Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın dilinden 100. yılında Milli Mücadele' programı Samsunlular ile buluşacak
YEREL HABERLER 'Mehmet Akif Ersoy ve Tarık Buğra'nın dilinden 100. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X